Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KOBİ sınıfında yer alan işletmecilere müjdeli haberi verdi. Nefes Kredisi başvuruları 1 Haziran’dan itibaren başlıyor. Kredi kapsamında birçok işletme, sermaye ihtiyaçlarını hızlı, kolay ve düşük maliyetle finansa edebilecek. Duyurulan Nefes Kredisi paketinde işletmecilere maksimum 200 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulabilecek. Maaş, kira ve tedarik kapsamında olan tüm ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak olan kredi imkânın reel ekonomiye kaynak olarak aktarılması planlanıyor.

Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Nefes Kredisine başvuru yapacak olan KOBİ sınıfındaki işletmelerin, Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Deniz Ticaret Odası ya da Ticaret Borsasına bağlı kurumlara kayıtlı olması gerekiyor. Ciro kaybı bulunan işlemelerin başvuru yapabileceği Nefes Kredisi kapsamında 01.01.2019 itibari ile kurulmuş işletmelerinde ciro kaybı gözetilmeksizin kredi başvurusu yapabileceği açıklandı. Başvuru tarihi itibariyle banka kayıtlarında yer alan iflas, fesih, konkordato kaybı olmayan ve takipte kredisi olmayan işletme sahiplerinin de başvuru yapabileceği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında nefes kredisi imkânından yaralanabileceği açıklandı.

Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre Nefes Kredisi KOBİ sınıfında yer alan işletmelerin 2020 yılsonu cirosuna göre verilecek. Buna göre yılsonu cirosu 0-1 Milyon TL arasında olan işletmelere 20 bin TL, 1-10 Milyon TL arasında yer alan işletmelere ise 200 bin TL varan kredi imkânları sunulacak. Sunulan Nefes Kredisi paketinde belirlenen yıllık sabit faiz oranı ise %17,50 olarak belirlendi. İşletme sahiplerine sunulan Nefes Kredisi kapsamında 6 ay geri ödeme ve faiz olmaksızın toplam 18 ay vade imkânı sunulacak. Başvurular belirlenen bankalar aracılığı ile gerçekleştirecek olup başvuru şartını sağlayan işletmeler bu bankalardan başvuruda bulunabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonu ile gerçekleştirecek olan Nefes Kredisi 10 bankanın katılımı ve TOBB ve Garanti Fonu işbirliği sayesinde hayata geçirilecek. Bu kapsamda yıllık kazancı 10 milyon TL’nin altında olan işletmeler, 2020 cirosunda 2019 yılan göre % 25 kayıp yaşaması durumunda başvuru yapabilecekler.

Başvuruda bulunmak isteyen işletme sahipleri üyelik belgeleri ile intenet üzerinden çevrimiçi olarak TOBB veya odaların intenet adresinden başvuru yapabilecek. Üye olunan oda veya borsadan alınan belge ile banka şubelerine başvuru yapabilecek olan işletme sahipleri 1 Haziran’dan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Nefes Kredisi kapsamında yer alan bankalar

Nefes kredisi kapsamında bakanlıkların belirlediği bankalar; Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası olup başvuru şartlarını sağlayan işletme sahiplerinin bu bankalar aracılığı ile Nefes Kredisine başvuru yapabileceği açıklandı.