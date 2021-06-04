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Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Haziran 2021

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Haziran 2021 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 06:31
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Haziran 2021
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Devlet çiftçilere hibe ve kredi desteklerinde bulunuyor. Söz konusu desteklerden biri de koyun kredisidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın ortak çalışması sonucu hayvancılıkla uğraşanlara koyun kredisi veriliyor. Vatandaşlar koyun kredisi detaylarını merak ediyor.

Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi

Hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla verilen kredi desteği Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık kredisi olarak ikiye ayrılan kredilerde gerçek ve tüzel kişilere finansman desteği sağlanıyor.

Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisiyle hayvan alımı, sigorta, yem, yakıt, ilaç ve kira gibi giderlerinizi ödeyebilirsiniz. Yatırım kredilerinde ise ahır ve ağıl yapımı için destek kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası hayvansal üretimi desteklemek için hayvancılıkla uğraşan kişilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Banka yetiştiricilere 15 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlarken, yatırım döneminde bu kredilerde %75 faiz indirimi yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra kredi işletme döneminde verilen kredilerde de %75 faiz indirimi uygulanmaktadır. Tarımsal kredi senelik faizleri yeni düzenleme sonrası %9’a indirilirken senelik faiz üzerinden de faiz oranı yapılan %75’lik indirimle faiz oranı %6,75 oluyor.

Ziraat Bankası koyun kredisi şartları

3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla Ziraat Bankası düşük faizli yatırım kredi vereceğini duyurdu. Söz konusu krediden faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekildedir.;

İşletmenin gerçek veya tüzel kişi olması,

İşletmeni Zİraatçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması,

İşletme sahibi yardım için şahsen başvurmalıdır.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’nın ortak olarak hazırladığı projeyle çiftçiler üretimlerini arttıracak. Söz konusu finansman desteği başvuruların kişilerin gelir belgesi, bilançolar, teminatlar, kredi notu ve kredi sicil etkili olmaktadır.

Ziraat Bankası 50-100 koyun kredi hesaplama

Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullanılan koyun kredilerinde üretim hedefleri koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Kredi limiti 15 milyondur. Yatırım döneminde% 75 faiz indirimi, işletme döneminde ise% 75 faiz indirimi uygulanacak. Belirtilen koşullar yerine getirildiğinde Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli koyun kredisi çekilecektir. Yıllık% 9 faiz oranında hesaplanırsa, 9 * 75/100 olacaktır:% 6,75 faiz oranından 9-6,75'e: aylık% 0,18'den% 2,25'e yıllık faiz oranı ve% 75 faiz indirimi.

50 koyun kredi limitinin hesaplanmasında her koyun 1200 TL hesaplarsa 50 x 1200 = 60.000 TL olur. Aylık tarımsal kredi faiz oranı% 0,18 olduğu için 50 koyun kredisi şu şekilde hesaplanır:

 

  • 60.000 TL 12 Ay vadeli  %0,18 faiz oranı ile alırsanız.
    • Aylık Taksit: 5.070,48 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 

      60.845,73 TL

       olacaktır.
  • 60.000 TL 24 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız.
    • Aylık Taksit: 2.568,06 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: : 

      61.633,40 TL

       olacaktır.
  • 60.000 TL 36 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız
    • Aylık Taksit: : 1.734,10 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: : 

      62.427,77 TL

       olacaktır.

100 baş koyun için hesaplama yapılacak olursa yine aynı tutarları ele alarak değerlendirme yapılmalıdır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 06:31
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