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Zara'da Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Türkiye'de en çok tercih edilen giyim mağazalarından olan Zara'da Black Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Zara kapsamındaki erkek, kadın ve çocuk ürünlerinde dev indirimler yapılması bekleniyor...

15 Aralık 2020 Salı 23:29
Zara'da Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?
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Tüm dünyada 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan Black Cuma indirimleri ülkemizde de heyecanla bekleniyor. Kapsamındaki ürünlerle her zaman Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Zara da Black Cuma günlerinde müşterilerine indirimli ürünlerini sunacak.

2020 senesinde 27 Kasım tarihine denk gelen Black Cuma’de birbirinden büyük mağazalar dev indirimler düzenliyor. Giyim denilince akla ilk gelen markalardan olan Zara da Black Cuma günlerinde birbirinden güzel ürünlerini avantajlı fiyatlar ile satışa koyacak.

Zara Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Zara kapsamında Black Cuma indirimleri 22 Kasım gecesinden itibaren yapılmaya başlandı. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50’ye varan indirimler müşterilere sunulmaya devam ediyor.

Black Cuma diğer mağazaların indirim günleri

Black Cuma kapsamında Ayakkabı Dünyası, Teknosa, Gratis, Nike, Morhipo ve Trendyol kapsamında da büyük indirimler yapılıyor. Gratis’te 22-25 Kasım tarihleri arasında, Nike’da 27 Kasım ile 1 Aralık arasında %30’a ulaşan indirimler alıcılarını bekliyor. Trendyol’da ise 25-27 Kasım tarihleri arasında dev indirimlere imza atılacağı ifade ediliyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:29
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ZaraBlack FridayIndirim
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