Zara'da Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Tüm dünyada 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan Black Cuma indirimleri ülkemizde de heyecanla bekleniyor. Kapsamındaki ürünlerle her zaman Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Zara da Black Cuma günlerinde müşterilerine indirimli ürünlerini sunacak.
Zara Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?
Zara kapsamında Black Cuma indirimleri 22 Kasım gecesinden itibaren yapılmaya başlandı. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50’ye varan indirimler müşterilere sunulmaya devam ediyor.
Black Cuma diğer mağazaların indirim günleri
Black Cuma kapsamında Ayakkabı Dünyası, Teknosa, Gratis, Nike, Morhipo ve Trendyol kapsamında da büyük indirimler yapılıyor. Gratis’te 22-25 Kasım tarihleri arasında, Nike’da 27 Kasım ile 1 Aralık arasında %30’a ulaşan indirimler alıcılarını bekliyor. Trendyol’da ise 25-27 Kasım tarihleri arasında dev indirimlere imza atılacağı ifade ediliyor.