Zamlı Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2021

İstanbul’da sürücülerin en çok kullandığı adreslerden biri olan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinde düzenleme yapıldı. Geçiş süresini kısaltan ve konforlu bir sürüş avantajı sunan Avrasya Tüneli, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor.

Avrasya Tüneli 2021 geçiş ücreti ne kadar?

Asya ile Avrupa’yı birleştiren Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine %26 oranındayapılarak 46 TL oldu. Bu miktar minibüsler için ise 69 TL’ye çıktı.

2020'de geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler içinse 54,70 TL idi. 2021 yılında otomobil geçiş ücretlerine %26,4; minibüs geçiş ücretlerine de %26,1 oranında zam yapıldı.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti nasıl ödenir?

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti, serbest akış sistemi ile ödenmektedir. OGS ve HGS sistemi aynı gişede kullanılmakta ve tünelin kullanıcılarına kesintisiz hizmet sağlanması için gişelerde nakit ve kredi kartıyla ödeme seçeneği bulunmamaktadır.