İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Zamlanan emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Emekli vatandaşlara her sene Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranı kapsamında zam yapılıyor. Beklenti anketi doğrultusunda 2021 yılı için Temmuz ayı zam oranı %7.66 olacak. Bu oran doğrultusunda, 1500 TL olan en düşük emekli maaşı 1615 TL olacak.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:01
Zamlanan emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?
Takip Et:

Merkez Bankası ekonomistler ile beklenti anketleri yapmaktadır. Bu anket kapsamında Mayıs ayı için yapılan araştırmalar doğrultusunda enflasyon tahmini %1.27 iken Haziran ayı için %0.82 olarak belirlendi. Bunun 4 aylık dönem verisi belli oldu. Bu doğrultuda Oca-Nisan enflasyonu %5.45 olarak açıklandı. Geriye ise 2 veri kaldı. Eğer bu tahmin gerçek olursa, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları %7.66 olacak.

Ocak ayında emeklilere %8.36 zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayı için yapılacak ödeme kesinleşince zamlı maaş almaya başlayacaklar.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon ve beklenti anketleri kapsamında emeklilerin yeni maaşları hesaplandı. Yahminler doğrultusunda %5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre minimum emekli maaşı esnaf emeklilerinde 2 bin 155 TL olması beklenmektedir.

2000 yılından önceki emekliler için ise SSK’lılar da minimum 2 bin 551 TL olacak.

Bunların yanı sıra %7.66’lık tahmin kapsamında ise minimum emekli maaşı esnafta 2 bin 201 TL, Bağ-Kur tarımda 1.789 TL, 2000 senesinden önceki SSK emeklilerine 2 bin 605 TL olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmeklimaaşıZamEnflasyonTemmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?
Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?
Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!
Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!
Vergi matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması tarihi
Vergi matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması tarihi
2021 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar olacak?
2021 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2021'de ne kadar zam yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2021'de ne kadar zam yapılacak?
Sicil affı neleri kapsayacak? Banka kara listesinden çıkılacak mı? 2021 Sicil affı kapsamı ve son gelişmeleri
Sicil affı neleri kapsayacak? Banka kara listesinden çıkılacak mı? 2021 Sicil affı kapsamı ve son gelişmeleri

Popüler Haberler

2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Seda Aksu kimdir? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?
Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Emanet 186. bölüm Kanal 7 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Diyetisyenlik nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2021 diyetisyen maaşları ne kadar?
OK Boomer ne demek, anlamı nedir?
Aviva BES’in kazandırdıkları 2021
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.