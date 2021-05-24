Zamlanan emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Merkez Bankası ekonomistler ile beklenti anketleri yapmaktadır. Bu anket kapsamında Mayıs ayı için yapılan araştırmalar doğrultusunda enflasyon tahmini %1.27 iken Haziran ayı için %0.82 olarak belirlendi. Bunun 4 aylık dönem verisi belli oldu. Bu doğrultuda Oca-Nisan enflasyonu %5.45 olarak açıklandı. Geriye ise 2 veri kaldı. Eğer bu tahmin gerçek olursa, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları %7.66 olacak.

Ocak ayında emeklilere %8.36 zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayı için yapılacak ödeme kesinleşince zamlı maaş almaya başlayacaklar.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon ve beklenti anketleri kapsamında emeklilerin yeni maaşları hesaplandı. Yahminler doğrultusunda %5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre minimum emekli maaşı esnaf emeklilerinde 2 bin 155 TL olması beklenmektedir.

2000 yılından önceki emekliler için ise SSK’lılar da minimum 2 bin 551 TL olacak.

Bunların yanı sıra %7.66’lık tahmin kapsamında ise minimum emekli maaşı esnafta 2 bin 201 TL, Bağ-Kur tarımda 1.789 TL, 2000 senesinden önceki SSK emeklilerine 2 bin 605 TL olması bekleniyor.