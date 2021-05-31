Yusufeli Barajı’nın gövdesi tamam!

Türkiye’nin prestijli projeleri arasında olan tamamı milli sermaye ile Türk mühendisler ve işçileriyle yapılan Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin m3 beton hacmine geldi. Baraj’ da gövde inşaatı bitirilirken diğer bölümleri yapımı sürmekte. Diğer taraftan nehir tarama çalışmalarına da start verildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde 2013 senesinde temelini atmış olduğu Barajın yıl sonuna doğru faaliyete geçmesi düşünülüyor.

Üretime geçince 558 megavat gücüyle yılda ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji sağlayacak olan Baraj yılda 1,65 milyon lira gibi bir kazanç sağlaması beklenenler arasında. Bu barajın faaliyete geçtiğinde ise diğer havzadaki barajların enerji üretimine de %10 luk bir katkı sağlaması bekleniyor