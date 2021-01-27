İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı

Türkiye'nin en yüksek, dünyada ise üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajının gövde yüksekliği son aşamaya geldi. Baraj inşaatında 4milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:53
Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı
Takip Et:

Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşası süren Yusufeli Barajı bittiğinde 275metre uzunluğu ile Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise 3.en yüksek barajı olacak.

Barajın inşaatı 7/24 devam ederken 2021 senesinin sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibari ile 4milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda yeni bir rekor getirdi. Böylece gövde beton çalışmasının %96’lık bölümü tamamlandı.

600 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kurulu gücü 558MW olan Yusufeli Barajı’nın, senelik enerji üretimi 1milyar 900milyon kWh/yıl olacak. Bu proje ile üretilen enerji 600bin kişinin enerjisini karşılaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yusufeli BarajıArtvin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En değerli marka yarışında Apple birinci oldu
En değerli marka yarışında Apple birinci oldu
ingiltere Merkez Bankası: Kripto para birimleri kalıcı değil
ingiltere Merkez Bankası: Kripto para birimleri kalıcı değil
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu
Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi
Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi
Goldman Sachs'tan Türk Lirası tahmini!
Goldman Sachs'tan Türk Lirası tahmini!
Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!
Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!

Popüler Haberler

Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmek anlamı, tabiri nedir?
Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı
2021 En uygun bölgesel yağ aldırma fiyatları! Bölgesel yağ aldırma operasyonu nedir?
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak
Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın doğum tarihi
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Gerçek adı ne? Özlem Tokaslan oynadığı diziler
Rüyada dondurma yemek görmek anlamı ve yorumu
Sevdim Seni Bir Kere Ozan'a ne oldu, neden yok? Oğuzhan Kayra Koç Sevdim Seni Bir Kere dizisinden neden ayrıldı?
Kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır? Kredi kartı yüksek limit düşürme işlemleri
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
Samsun askere kaç gönderiyor? 2021 Samsun merkez ve ilçeleri celp dönemleri
O Adam Oldun Mu başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
SGK Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.