Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı

Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşası süren Yusufeli Barajı bittiğinde 275metre uzunluğu ile Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise 3.en yüksek barajı olacak.

Barajın inşaatı 7/24 devam ederken 2021 senesinin sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibari ile 4milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda yeni bir rekor getirdi. Böylece gövde beton çalışmasının %96’lık bölümü tamamlandı.

600 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kurulu gücü 558MW olan Yusufeli Barajı’nın, senelik enerji üretimi 1milyar 900milyon kWh/yıl olacak. Bu proje ile üretilen enerji 600bin kişinin enerjisini karşılaması bekleniyor.