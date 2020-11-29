Yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydına yeniden zam!

IMEI Kayıt Ücretlerine Yeni Zam! Telefonu Türkiye’den Almak Daha Mı Kârlı?

Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye’de çalışabilmesi için gerekli olan IMEI kaydına tekrardan zam geldi. 2018 yılından bu yana sık sık yapılmakta olan zamlara bir yeni zam daha eklendi. Artık IMEI kayıt ücreti bin 838 liradan 2 bin 6 liraya yükseltildi.

Yurtdışından daha ucuza telefon almak isteyenlerin ortak sorunu IEMI kaydı, telefonun yurtiçine girmesinden sonra kapanmasına neden olan bir şeydir. Alınmış olan telefonun aramalara açılabilmesi için IMEI kaydının yapılması işlemi Resmi Gazete’de yayımlanan son karar ile bin 838 liradan 2 bin 6 liraya yükseltildi.

2018 yılının başında IMEI kayıt ücreti 170,70 TL’ydi. Ancak 2018 yılının son aylarında yapılan zam sonrası bu ücret 618 TL'ye kadar yükseltildi. Zamlar 2019 ve 2020 yıllarında da devam etti. IMEI kayıt ücreti ilk önce bin 500 TL'ye sonrasında ise bin 838 TL'ye çıktı. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı, 2021 yılında IMEI kayıt ücretlerine gelecek olan zammı ortaya çıkardı.

Bu sebepten dolayı yurtdışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıtlarına %9,11 oranında zam yapılmıştır. Bu orana göre yeni kayıt ücreti 2006 TL olmuştur. Bunun yanında MTV veücretlerinde de aynı oranda zam yapılmıştır.

IMEI Kaydı Ne İşe Yarar?

Bir kişi tarafından yurtdışından akıllı telefon alınıp Türkiye’ye getirildiğinde telefon 6 ay gibi bir süre sonra aramalara kapanmaktadır. Bunun için BTK tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıt işlemine de IMEI kaydı deniyor. Bu kayıt içinde telefonun sahibinden belirli bir ücret isteniyor.