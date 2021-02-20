Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yürürlüğe göre yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt süresi uzatıldı. Vatandaşlarımızın yakından ilgilendiği yurt dışından telefon alımı için yurt dışından getirilen telefonların kayıt süresi 120 gün iken 365 güne çıkarıldı.

Yurt dışından telefon getirmek isteyen vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. Yurt dışından ülkemize yolcu ile birlikte getirilen mobil cihazların kayıt süresi uzatıldı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla yurt dışından getirilen telefonların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarılarak vatandaşlarımız rahatlatıldı.

Bu yönetmelik kapsamında siyah liste oluşturuldu. Siyah listede çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değişmiş, kayıp, kaçak, başka cihazlara kopyalanmış, ihraç edilmiş, bertaraf olmuş, bu şekilde iken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimi yapılmış, uluslararası alanda veri dolaşım hizmeti alan, kurumlara kayıtlı olmadığı halde o ülke içerisinde kullanılan, yedi yıl süre boyunca elektrik haberleşme şebekelerinden hizmet almamış, beyaz listeden çıkarılmış cihazların IMEI numarası alınabilecek.

Siyah listeden sonra griyi liste oluşturuldu. Gri listede ise siyah ve beyaz listenin dışında yer alan ancak elektronik haberleşme hizmetlerinden o ülke içerisinde iken geçici olarak hizmet veren cihazların IMEI numaraları alınabilecek.

Bunlardan ayrı olarak oluşturulan eşleştirilirmiş beyaz liste, 31 Mayısıs 2019 tarihinden sonra yolcuların yanında getirdiği cihazların IMEI numaraları ve üç yıl içerisinde yolcunun kimliğine kayıtlı abone numarası ile işletme sahiplerinin borcu olduğunu bildiren cihazlara ait IMEI numaraları ve borcun ödenmediği süre içerisinde borçlu kişinin abone numaraları eşleştirmesi olacak.

Kurum kayıtlarında bulunmayan ancak siyah listede görünen tarihten bu yana 120 günlük süre içerisinde kayıt yaptırılmayan mobil cihazlar, kaçak cihaz statüsünde yer alacak. IMEI numarasına göre siyah listede bulunan cihazların 112 Acil Çağrı servisine ulaşım imkanı bulunacak .

Covid-19 sebebiyle yolcu ile beraber getirilen mobil cihazların elektronik kimlik bilgisine sahipse kayıt altına alınma başvuruları 120 gün süreden 365 güne çıkarıldı. Artık koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirdiğiniz cihazları 365 gün içerisinde kayıt yaptırabileceksiniz. 120 günlük süre içerisinde kayıt altına alınmayan mobil telefonlar salgın sebebiyle yurt dışına giriş tarihinden itibaren son 365 gün içerisinde kayıt yaptırılabilecek ve kullanıma açılacak.

Resmi Gazete’de bugün itibariyle yayınlanan bu kararın en önemli sebebi koronavirüs pandemisidir. Bu salgından dolayı yurt dışından getirilen telefonlarda bir mağduriyet yaşanmaması için böyle bir karar alındı. Bu sayede telefonunuzu yurt dışından Türkiye’ye getirdiğiniz tarihten itibaren kaydını yaptırabilirsiniz.