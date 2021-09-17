Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?

Yumurta fiyatları artmaya devam ediyor. Yumurta ticareti en karlı işlerden biri haline geldi.Türkiye'nin yumurta üretimi düştü ve fiyatlar fırladı. Son yıllarda, birçok ana gıdanın fiyatları yükseliyor. Yumurta fiyatları ne kadar oldu?
Yumurta fiyatları artışa geçti
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon şu açıklamaları yaptı;
''Geçen yıl salgının şiddetli olduğu dönemde tüketim azaldı. Çünkü oteller, restoranlar ve diğer toplu tüketim yerleri kapalıydı. Yumurta depolanabilir bir ürün olmadığı için satılması gerekir. Bu durum nedeniyle üretim devam ederken tüketimdeki azalma ile birlikte fiyatlar da düşmektedir. Bu dönemde restoranlar, kafeler, okullar, oteller açıldı.Satışlardaki artışın nedeni bu.Bu, üretimde hafif bir düşüşe neden oldu. Üretim aslında daha normal seviyelere döndü. Tüm süreç düşünüldüğünde halkın “yumurta fiyatı arttı” demesi doğal ama üreticilerin yapacak bir şeyi yok. Yumurta fiyatlarının artmasına rağmen hala üreticilerin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.''