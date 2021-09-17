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Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
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Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?

Ülkemizde en fazla tüketilen ürünlerden biri olan yumurtanın fiyatı her geçen gün artıyor.Yumurta fiyatlarında yaşanan artışın nedenleri araştırılmaktadır. Yumurtada yaşanan fiyat artışı gündem oldu. Yumurtaya ne kadar zam geldi? Bu haberimizde yumurta fiyatlarına gelen zamlara ilişkin detayları sizler için derledik. İşte yumurta fiyatlarına gelen zamlar...

17 Eylül 2021 Cuma 01:43
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
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Yumurta fiyatları artmaya devam ediyor. Yumurta ticareti en karlı işlerden biri haline geldi.Türkiye'nin yumurta üretimi düştü ve fiyatlar fırladı. Son yıllarda, birçok ana gıdanın fiyatları yükseliyor. Yumurta fiyatları ne kadar oldu?

Yumurta fiyatları artışa geçti

Yumurta her zaman bir yatırım aracı olarak görülmüştür. Yumurta fiyatları her hafta artıyor, paket fiyatları da yükseliyor. Son yıllarda, birçok ana gıdanın fiyatları yükseliyor. Meyve ve sebzeden et ve süt ürünlerine kadar her ürünün fiyat artışı tüketicinin gündemindeki ilk maddedir. Yumurtaların birim fiyatı üreticinin 80 kuruşuna dayanmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde bir yumurtanın fiyatı 43 kuruş  civarındaydı. Geçen hafta itibarıyla üretici bir yumurtayı 73 kuruşa satmıştı. Büyükçekmece ve Küçükçemece'nin kurduğu pazarda yumurta satışı yapan Cahit Balcı, geçtiğimiz ay her hafta 30 yumurtaya 2 TL zam geldiğini  belirtti.

 Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon şu açıklamaları yaptı;

 ''Geçen yıl salgının şiddetli olduğu dönemde tüketim azaldı. Çünkü oteller, restoranlar ve diğer toplu tüketim yerleri kapalıydı. Yumurta depolanabilir bir ürün olmadığı için satılması gerekir. Bu durum nedeniyle üretim devam ederken tüketimdeki azalma ile birlikte fiyatlar da düşmektedir. Bu dönemde restoranlar, kafeler, okullar, oteller açıldı.Satışlardaki artışın nedeni bu.Bu, üretimde hafif bir düşüşe neden oldu. Üretim aslında daha normal seviyelere döndü. Tüm süreç düşünüldüğünde halkın “yumurta fiyatı arttı” demesi doğal ama üreticilerin yapacak bir şeyi yok. Yumurta fiyatlarının artmasına rağmen hala üreticilerin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.''


Son Güncelleme: 17.09.2021 01:43
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