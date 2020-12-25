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Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı

Türkiye'nin yumurta borsasının belirlendiği merkez olan Afyonkarahisar’da son dönemlerdeki yumurta fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor.Yapılan artışlar ile birlikte kolisi 24-25 TL’den satılan yumurtanın fiyatı kilogram fiyatı 13-15 TL arasında olan tavuğun fiyatını ise açık ara solladı.

25 Aralık 2020 Cuma 17:46
Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı
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Yurt genelinde yumurta fiyatlarında yaşanan yükselişin önüne geçilemiyor. Artış yumurta merkezi olarak bilinen Afyonkarahisar’da da yükselişte.

Yumurta fiyatlarında yaşanan artış dur durak bilmiyor. Yumurta fiyatlarının tavuk kilogram fiyatlarını geçmesi vatandaş tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yapılan açıklamalarda yem fiyatlarında gerçekleşen artışlar ve tavukların erken kesime gönderilmesi yumurta fiyatlarında artışa neden olan sebepler arasında. Fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynayan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin resmi intenet sitesinden yapılan açıklamada yumurtanın tane fiyatı ise büyüklüklerine göre 51-69 kuruş arasında değişiyor. Şehirde yumurtanın 30'lık koli fiyatı ise büyüklüklerine göre 24-25 lira arasında değişiyor.

Fiyatları aşırı pahalı bulan vatandaşlar ise eskisi kadar yumurta almadıklarını belirtiyorlar.

“Hayvan sayısının sayısı düşük olduğundan dolayı yumurta fiyatları arttı”

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yumurta fiyatlarında son dönemlerde olan artışların sebebinin tavuk sayısının düşmesine bağlı olduğunu aktardı. Piyasalarda zaten yumurta fiyatlarının dalgalı olduğunu belirten Acar  fiyatların bir azalır, bir düşer şekilde olduğunu hatırlatarak gelecek günlerde yumurta üreticileri ile bir araya gelinerek sektörün durumunu değerlendireceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 25.12.2020 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Yumurta FiyatıArtış
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