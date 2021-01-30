Yumurta fiyatları neden arttı, fiyat artışlarının önüne nasıl geçilebilir?

Son aylarda artan yumurta ve yağ fiyatları gündem oldu. Market fiyatlarındaki artış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı fiyatların azaltılması konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti.

Yumurta fiyatlarındaki artışa yönelik bir açıklamada Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nden geldi. Birlik Başkanı Afyon, son bir yılda yumurta üretim maliyetinin dikkate alındığında üreticiden çıkan fiyatların maliyetine ve zararına satış olarak gerçekleştirildiğini 55 kuruşluk yumurtanın üreticiden 52 kuruş fiyata çıktığını ifade etti.

Dünyada hububat krizi yaşandığını da ifade eden Afyon, yumurta üreticilerinin 17 aydır zararına satış yaptıklarını son olarak yem fiyatlarına zam yapıldıktan sonra yumurta fiyatlarının da artması konusunda mecbur kalındığını söyledi. Marketlerde 30 yumurtanın 20 TL’den satıldığını ifade eden Afyon, yumurtanın önemli besin kaynaklarından biri olduğuna vurgu yaparak bu fiyatın makul karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Vatandaşı ezdirmem”

Fiyatlar neden arttı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan market fiyatlarındaki artışa yönelik büyük bir fark olduğunu ifade etmiş ve fahiş fiyat artışına yönelik Ticaret Bakanlığının en kısa sürede harekete geçeceğini söylemişti. Söz konusu fahiş fiyat artışı kapsamında vatandaşı ezdirmeyeceğini sözlerine ekleyen Erdoğan, fiyat artışlarının devam etmesi halinde ağır cezaların geleceğini de söyledi.

Genel olarak artan fiyatların nedeni dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını olarak gösteriliyor. Döviz kurlarındaki artış yem fiyatlarının TL cinsinden alım gücünü azaltıyor ve bu nedenle üreticiler fiyatlarını arttırmak zorunda kalıyor. Ayrıca Pandemi nedeniyle üretimin azalması da fiyatların artmasında etkili oluyor.

Fiyatlar nasıl azalabilir?

Gıda ürünlerindeki artışın önüne geçmek için öncelikle stokçuluk yapan kişilerin tespit edilmesi ve kontrollü olarak fahiş fiyat artışı yapan firmaların tespit edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra uygulanan vergi ve KDV oranlarında da belli oranda indirim yapılması durumunda gıda ürünlerinin fiyatları azalabilir.