Yükselen dolar kuruna karşılık Maliye Elvan'dan flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni hafta başlangıcında piyasalara yeni mesajlar verirken ekonomik gelişmelerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Dolar/TL kurunda yaşanan ani değişimler ve makroekonomik istikrara ilişkin hazırlanan ön koşullar hakkında bilgiler veren Bakan Elvan, fiyat istikrarları ile birlikte finansal istikrarı değerlendirdi.

Uygulanan makro politika çerçevesiyle birlikte enflasyon oranlarında kalıcı düşüş sağlanana kadar bu kapsamın kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Bakan Elvan yaptığı yazılı açıklamasında, makroekonomik istikrarla ilgili hazırlanan ön koşulların fiyat istikrarları ve finansal istikrarlar olduğunu ifade etti. Maliye politikalarında ise söz konusu para politikalarını tamamlamam adına ve özellikle fiyat istikrarını desteklemek için bu çerçevenin uygulamasına devam edeceklerini vurgulayan Maliye Bakanı Elvan, piyasalarda etkin ve sağlıklı işleyişleri çok fazla önemsediklerini ve serbest piyasa mekanizmasıyla ilgili de herhangi bir tavizin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Elvan, açıklamasında ayrıca; Reform paketi içerisinde yer alan bazı eylemlerin de Türkiye'nin yapısal temellerini daha da fazla güçlendireceğini ve gelecek olan şoklara karşı direncini artıracağını ifade etti.