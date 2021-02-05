Yüksek elektrik faturasını düşürme yolları

Faturalar neden fazla gelir?

Fatura ödemelerinin bu kadar artmasının arkasında yatan faktör nedir peki. Kombi, fırın, ütü bilgisayar, elektrikli kalorifer mi? Acaba bu faturaya yakalanma sebebiniz hangi alışkanlığınız oldu da 450 Türk lirası değerinde bir fatura karşınıza geldi. Neyin ne kadar harcadığını tek tek bilemez miyiz? Hesaplayabiliriz…

CK Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan hesaplamalar ise çok şaşırtıcı olabiliyor. Önek vermek gerekirse bir haftada her gün 8 ila 10 saat kombi çalıştırırsanız elektrik tüketim maliyetiniz 35 Türk lirası geliyor. Eğer ısınmak adına klima kullanmaktaysanız her gün 8 saatlik klima çalıştırmak 191 Türk lirası olarak faturada yazıyor. Haftanın 4 gününde saç kurutma makinesi kullanmaktaysanız bu sizin elektrik faturanıza 5, 56 Türk lirası olarak yansıyacaktır. Kışın vazgeçilmezlerinden biri olan kestaneyi 2 kez fırında pişirdiğinizde bu sizin faturanıza 11, 40 Türk lirası olarak yansıyor. Peki diğerleri?

Ne kadar elektrik yazar: Kombi

Yaktığı doğal gaz maliyetleri ile bilinmekte olan kombi elektrik faturalarına da yansımaktadır. Kışları mecburi ısınmak için 8 ila 10 saat kullanılan ve bu kullanımları geçen kombiler haftanın her saatinde çalıştırıldığında

Hafta içi her gün 8 ila 10 saat çalıştırılır ise faturaya yansıyan elektrik tüketim maliyeti 35 Türk lirasına kadar ulaşabiliyor.

Ne kadar elektrik yazar: Klima

Eğer kışları klima ile ısınmak tercihiniz ise doğal gaz maliyetinden tasarruf edebilirsiniz lakin elektriğe vereceğiniz para çok değişecektir.

Haftanın her günü 8 saat çalıştırılmış olan bir klima faturada size 191 Türk lirası olarak geri döner.

Elektrikli Kalorifer ne kadar elektrik yazmakta

Isınmak için yalnızca elektriği tercih etmek istiyorsanız bir diğer altenatif elektrikli kaloriferdir. Bir günn içerisinde ortalama 8 saat kullanılmakta olan bir elektrikli kaloriferin; elektrik faturasında da büyük rol oynamaktadır.

Haftanın her günü 8 saat kullanılmakta olan elektrikli kaloriferin faturada geri dönüşü 442 Türk lirasıdır.

Fırın ne kadar elektrik yakar

Restoranların, kafelerin ve benzeri yerlerin kapanması; sokağa çıkma yasağının devam etmesi gibi nedenlerden dolayı mecburen yemek yapmak zorunda kalınmakta. Yani elektrikli ev aletleri faturalarda büyük rol oynamakta. Önek vermek gerekirse kış aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden kestane yapılması bile elektrik faturasına büyük etkilerde bulunabiliyor. Fırının ısıtılması için 15 dk, kestanelerin pişirilmesi için toplan 45 dakika dersek. Her hafta 2 kere kestane yaptınız diyelim.

Haftada fırında 2 kez yapılan kestaneler aylık olarak 11.85 Türk lirası olarak faturaya yansıtılıyor.

Su ısıtıcısı ne kadar elektrik harcıyor?

Yine kış döneminde bolca tüketeceğimiz olan sıcak su -sıcak içecekler için-, bunun için su ısıtıcısının kullanımı da iyice artmaya başladı. Ayrıca bireyin evde kalması da su ısıtıcısını daha fazla kullandırtıyor.

Su ısıtıcısı haftada her gün 30 dakika kullanılırsa bu faturaya 24,3 Türk lirası olarak yansıyacaktır.

Saç kurutma makinesi ne kadar elektrik harcıyor?

Kış aylarında soğuk algınlığına yakalanmamak için saç kurutma makinesinin kesinlikle kullanılması gerekiyor diyebiliriz.

Sadece bir bireyin 4 12 dakika saç kurutmasının faturaya maliyeti 5.56

Çamaşır kurutma makinesi ne kadar elektrik harcıyor?

Kış döneminde çamaşırın kurutulması da büyük bir problem. Kullanıcı sayısı her gün artmakta olan çamaşır kurutma makinesi bu sorunu yok ediyor lakin elektrik faturasına yansıyor.

2.5 saat ortalama bir çalışması bulunan makinanın her hafta 2 kere kullanılması faturaya 15, 8 Türk lirası olarak yansıyor.

Dizüstü Bilgisayar ne kadar elektrik yakıyor

Evden çalışan biriyseniz veya dersler, eğlence için bir dizüstü bilgisayarınız bulunuyor ve bunun kullanım oranı arttı ise bu faturaya da yansıyacaktır.

Her gün 8 saatlik bir dizüstü kullanımın elektrik tüketimi 15, 93 Türk lirasıdır.

Oyun konsolu ne kadar elektrik yakıyor

Evde geçireceğiniz zamanı kaliteli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak ürünlerden birisi de oyun konsoludur. Kişi evde kalırken bolca eğlencesini doyurmak için kullanabilir ve bu elektrik faturası da yansıyacaktır.

Her gün 4 saat oyun oynanmasının fatura değeri 13, 9 Türk lirasıdır.

Televizyon izlemek ne kadar elektrik yakar

Yine evde geçirilecek olan zamanın daha eğlenceli geçmesini sağlayacak olan Televizyon ve dizi izlemek, televizyonunda elektrik kullanımını arttıracaktır.

Günde 7 saat televizyon izlemenin fatura karşılığı 15, 17 Türk lirası değerindedir.

245 Türk lirasındaki bir fatura 205 Türk lirası olabilir!

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, kullanıcıların elektrik faturasının düşürülmesi için birtakım öneri yaptı. Bu öneriler ise;

“2021 senesinin Ocak ayı elektrik tarifesini baz alıp da hazırlamış olduğumuz bu tablo neticesinde; aylık tüketimi toplam 359, 7 kWh olan bir ailenin, kolayca uygulayabileceği yöntemler ile bunu düşürebilir. Yani 284 Türk lirası değerindeki elektrik faturası 205 Türk lirası olur. Tasarruf için kişinin yapması gerekenlerde oldukça kolay.

Önek vermek gerekirse; günde 3 saatlik kullanımı ile ayda 34 Türk lirası değerinde elektrik harcayan klasik ampullerin; LED ampul ile değiştirilmesi faturaya yansıyan fiyatı 21 Türk lirası yapacak. Yine bulaşık makinesinin tamamını doldurmak faturaya 6.7, ütü işleminin bitmesinden önce (5 dakika kadar) tabanındaki ısıyı kullanırsanız 4, 4 Türk lirası, buzdolabını güneşin görmediği bir noktaya, duvara en az 10 santimetre uzaklığa koyularak aylık 9, 9 Türk lirası değerinde tasarruf yapılabilir.

Ayrıca su ısıtıcılarının da tam ihtiyaç duyulduğu miktarda su doldurulması ile 10 Türk lirası, Televizyonun izlenmediği zamanlarda kapatılması 5 Türk lirası, elektrikli ısıtıcının 30 dakika daha az çalıştırılmasının tasarrufu 20 Türk lirasını geçiyor.”