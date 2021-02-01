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Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 1 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:11
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 01.02.2021 08:11
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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