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Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

3 Eylül 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 3 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:49
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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