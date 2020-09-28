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Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet

Gündemde büyük yankı uyandıran Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? fakirlik maaşı başvurusu e-devlet ile ilgili olarak merak edilen 28 Eylül 2020 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? fakirlik maaşı başvurusu e-devlet ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 28 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

28 Eylül 2020 Pazartesi 06:32
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 28.09.2020 06:32
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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