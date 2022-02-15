Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!

Ülkemizde koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik dalgalanmalar neticesinde maddi olarak mücadele eden, ailesini geçindirmek için zor durumda olan ve yardıma ihtiyacı olan birçok aile bulunmaktadır. Ülkemiz bu ailelere yardım eli uzatarak giyim, gıda, yakıt, sağlık ve eğitimin yanı sıra maddi yardımlarla da desteklemeye devam ediyor. Aynı zamanda durumu olmayan ailelere maddi yardım sağlayan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Fakire yoksula yardım yapan kuruluşlar

Devlet maddi açıdan zorluk yaşayan ailelere ve geliri olmayan ailelere yardım ediyor. Ayrıca maddi destek sağlayan kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

Sosyal Hizmetler

İHH Vakfı

TDV

Belediyelerin Maddi Yardım

Ayrıca büyükşehir belediyeleri, koronavirüs ile bağlantılı olarak gıda, erzak ve mali yardım sağlıyor. Belediyelerden gıda, malzeme ve mali yardım için başvuru formları doldurulduktan sonra başvurular kabul edilecek ve yerinde incelemenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlanacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Maddi yardıma muhtaç, geliri olmayan ve aynı zamanda kontrol altında olan ailelerin tespit edilmesi sonucunda yardıma ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Mahalle muhtarı ve bakanlıklar tarafından belirlemiş olan bu aileler, düzenli olarak maaş şeklinde aylık yardım alırlar. Sosyal yardımlar 2022 sayılı kanunu uyarınca aylık olarak ödenmektedir. Salgın sırasında Bakanlık üç aşamada sosyal yardım sağlamıştır. Herhangi bir kurumdan yardım alamayan ihtiyaç sahiplerinin talebi üzerine sosyal yardımın üçüncü aşaması ödenmesi için başvurular e-devlet üzerinden yapılmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu destekler nelerdir?

Mali durumu yetersiz olan yoksul ailelere destek sağlayan önde gelen kurumlardan biri olan bir kurumdur. Bu kuruluş, fakir fonu kapsamında toplanan yardım paralarını başvuruda bulunan ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere dağıtır. Bu kuruma başvuruda bulunan ailelerin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını anlamak için başvuruyu tamamlayan kişinin bilgileri kontrol edilir. Denetmenler tarafından gözlemlenen ve kendisi de sorgulanan bir kişinin yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilirse, yardım fonunu kullanma başvurusu olumlu sonuçlanacaktır. Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen aileler düzenli olarak mali yardım alabilirler.

VGM hayır hizmetleri

Muhtaç Aylığı

Aşevi Hizmeti

Burs Hizmetleri

Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları

Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sosyal güvencesi olmayan, geliri olmayan ve ailesine geçim sağlayamayan vatandaşlarımıza maddi yardım, yiyecek ve yakıt sağlıyor. Başvuru formunu dolduran vatandaşlarımız denetim personeli tarafından izlenmekte ve olumlu bir başvuruya engel yoksa maddi destek sağlanmaktadır. SYDV hakkında bilgi için buraya tıklayın.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı hem özel bir kuruluş hem de resmi bir kurum olarak bilinir. Yani yarı özel, yarı resmi. Sokak çocuklarının hayatın içinde yer alması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapan bu kuruluş sayesinde çok sayıda çocuk hayata dahil oldu. Bu çocukların ailelerine, sokak çocuklarının hayatlarını yaşatmaları için maddi destek sağlanmaktadır. Maddi yardımın bir sonucu olarak çocuklar sokaklardan kurtularak evlerine dönmesi sağlanır.

Sosyal hizmetler

İhtiyaç sahibi aileler için valilik bünyesinde faaliyet gösteren bir kurumdur. Çocuk Yardımı adı altında ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yardım sağlanmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan ailelerin Nüfus Müdürlüğü veya muhtarlıklar aracılığıyla bu kurumdan yararlanabilmek için yardıma ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge almaları gerekmektedir. Sosyal hizmetler, bu belgeleri alanlara her ay ihtiyaç halinde olan ailelere düzenli olarak maddi yardım sağlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH Yardımları)

Koronavirüs nedeniyle evlerini terk edemeyen yaşlılara ve hastalara, geçim kaynağı sağlamakta güçlük çekenlere ve yetim ailelere yardım sağlanmaktadır.

Başvuru sayısı: 23.129 kişiye

Yardım ulaşan : 19,872 aileye

Kumanya paketi: 17.511 adet

Hijyen paketi: 3.746 paket

Faydalanan: 79.488

İhtiyaç sahibi ailelerin kullanabileceği özel, devlet tanımlı bir vakıftır. Mali yardımın yanı sıra, bu kuruluş yiyecek, giyecek, yakıt, sağlık, eğitim ve barınma şeklinde yardım sağlar.

Maddi yardımlardan nasıl yararlanılır?

Ülkemizde koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan kriz nedeniyle birçok işveren sarsıldı ve bu durumda doğal olarak pek çok vatandaşımız işsiz kaldı. Bu durum, işsiz olmayan ancak ilerleyen alım gücü nedeniyle gelirinden daha fazlasını harcayan vatandaşlarımızı da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda kredi kartı veya kredi ile borcunu geri ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızın yanı sıra maddi sıkıntı içinde olan vatandaşlarımız için de parasal ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan kurum ve kuruluşlara kısaca değindik. Geliri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız için Maddi yardım alabilmek için öncelikle bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçe ile beraber başvuru yapmak istediğiniz kurumun başvuru formunu doldurmalı ve aynı zamanda muhtaç durumda olduğunuzu belirten ilgili makamlar aracılığıyla bir belgeye sahip olmalısınız. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından başvurunuz değerlendirilecektir. Değerlendirmenin sonucunda başvuruları olumlu sonuçlanan aileler her ay düzenli olarak maddi yardım desteklerini alacaktır.

Gıda ve yakıt yardımları

Kış aylarını daha rahat geçirmeleri için yeterli maddi kaynağa sahip olmayan ailelere akaryakıt yardımı sağlarken, başvuru sahiplerine 500 kg yakacak yardımı da sağlayan ülkemiz, gıda yardımı da sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın başvuru formunu doldurmanız gerekir. Ek olarak, bir başvuru formu doldurmanız, kimlik kartınızın bir kopyasını hazırlamanız ve bir başvuruda bulunmanız gerekir. Başvurunuz onaylanır ve sonuç olumlu olursa bir ay içinde gıda ve yakacak yardımı alabilirsiniz.

Eğitim yardımları

Pek çok kurum ve kuruluş, öğretim araçlarını kullanmak isteyen öğrencilerin ailelerinin yetersiz kaldığı ve çocuklarını büyütmenin çok zor olduğu durumlarda öğrencilere eğitim desteği sağlamaktadır. Eğitim desteği kapsamında burs, harç parası, kırtasiye masrafları, engelli öğrencilere ücretsiz ulaşım gibi destekler sağlar.

Sağlık destekleri

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen ailelerin başvuruları dikkate alınır. Olumlu değerlendirmeleri olan aileler, sağlık desteğinden kolaylıkla yararlanabilir. Bu yardımlar şartlı sağlık hizmeti olarak Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verilmektedir.

Bebek bakım maaşı

Devletimiz yeterli maddi kaynağı olmayan ailelere maddi ve manevi destek sağlarken, doğum yapan annelere bakım ödeneği şeklinde de yardım sağlamaktadır. Doğum Yardımı yardımları her çocuk için farklıdır. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan her çocuk için devlet, çocuğu doğuran anneye bir kerelik doğum parası vermektedir. Doğum yapan annelerin aldığı maddi destek aşağıdaki gibidir.

İlk çocuk için 300 Türk Lirası

İkinci çocuk için 400 Türk Lirası

Üçüncü Çocuk için 600 Türk Lirası

Engelli maaşı yardımı

Devlet, engelli vatandaşlarımıza maddi ve manevi yardım sağlıyor. Bu tür yardımlar, engelli vatandaşlarımızın yüzde kaçının engelli olduğunu gösteren bir sağlık raporu ile tanımlanır. Engellilik yardımlarının temel amacı, bu vatandaşların topluma katılması ve hayata bağlanması ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ödenen maaş türüdür.

Dul maaşı yardımları

Dul kadınların yardımları, devlet tarafından eşi ölen kadınlar için ödenen bir aylık maaş türüdür. Dul kadın maaşından yararlanmak isteyen kadınlarımız ikamet ettikleri bölgede bir sosyal ve dayanışma vakfına başvurmalıdır. Başvurusu olumlu olan vatandaşlarımız iki ayda bir düzenli olarak 650 lira alacak.

Yardım için başvuru esnasında istenen belgeler nelerdir?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuran vatandaşlarımızdan istenen belgeler sırayla aşağıda sıralanacaktır.