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Yiyecek, içecek işletme sahiplerine Devletten Ciro Kaybı destek paketi!

Yiyecek-içecek sektöründe bulunan kişilere, ciro kaybı desteği verileceği duyuruldu. Covid-19 salgını sebebiyle zor durumda bulunan işletmeler başvuruda bulunabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan Ciro Kaybı Desteği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde..

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:58
Yiyecek, içecek işletme sahiplerine Devletten Ciro Kaybı destek paketi!
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Covid-19 sebebiyle yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği verileceği duyuruldu. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, belirlenen destek Ticaret Bakanlığı bütçesindeki ödenekten karşılanacak. 

Destekten faydalanabilecek olan işletmeler, 2019 veya daha önce başlanan işe devam eden ve 27 Ocak 2021’den itibaren faal mükellefiyeti bulunan, 2019’da cirosu 3 milyon ve altında olup belirli yıldaki cirosuna oranla 2020’deki cirosu % 50 ve daha fazla  azalan işletmeler olacak.

Destekte verilecek olan miktar, 2020’de olan ciroların 2019’dakine göre azalan tutarın %3’üne göre verilecek. Tek seferde ödenmek üzere 2.000 TL’den az ve 40.000 TL’den fazla olmayacak.

Ciro tespitlerinde 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak KDV beyannameleri esas alınacak. Fazla ya da yersiz ödenen ciro kaybı desteği,  vergi daireleri tarafından tahsis edilecek. Başvuru süresi ve gereken şartlar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
Ciro Kaybı DestekİşletmelerTicaret Bakanlığı
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