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Yıl sonu enflasyonu ve dolar kuru beklentisi yükseldi

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından enflasyon ve dolar kuru beklentisi için anket düzenlenmektedir. 2021 yılında dolar kuru ve enflasyon beklentisi için anket düzenlendi. Bu yıl yapılan ankette yıl sonu enflasyonu ve dolar kuru beklentisi yükseldi. Dolar kuru ve enflasyon beklentisi % kaç oldu? İşte yapılan ankete göre yükselen enflasyon ve dolar kuru beklentisi...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:21
Yıl sonu enflasyonu ve dolar kuru beklentisi yükseldi
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TCMB tarafından düzenlenen beklenti anketine göre; mayıs ayı ve yıl sonuna dair enflasyon beklentilerinde artışın devam edeceği belli oldu. Bu anketle, yıl sonu enflasyon beklentisi %13,81 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %13,12 düzeyindedir.

12 ay sonrası TÜFE eklentisi bu ankette %11,81 oldu. Bir önceki anket döneminde ise %11,26 civarlarındaydı. TÜFE beklentisi 24 ay sonrası için %9,55’ten %9,99 seviyelerine çıktı.

Doviz kuru beklentilerinde de artış var

Dolar kurunun bir önceki anket döneminde beklentisi 8,57 TL civarlarındayken, bu ankette 8,71 seviyelerine çıktı. Doviz beklentisi 12 ay sonrası için 8,95 seviyelerine çıktı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
TCMBYıl Sonu Enflasyon Ve Dolar Kuru Beklentisi 2021
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