Yıl sonu enflasyonu ve dolar kuru beklentisi yükseldi

TCMB tarafından düzenlenen beklenti anketine göre; mayıs ayı ve yıl sonuna dair enflasyon beklentilerinde artışın devam edeceği belli oldu. Bu anketle, yıl sonu enflasyon beklentisi %13,81 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %13,12 düzeyindedir.

12 ay sonrası TÜFE eklentisi bu ankette %11,81 oldu. Bir önceki anket döneminde ise %11,26 civarlarındaydı. TÜFE beklentisi 24 ay sonrası için %9,55’ten %9,99 seviyelerine çıktı.

Doviz kuru beklentilerinde de artış var

Dolar kurunun bir önceki anket döneminde beklentisi 8,57 TL civarlarındayken, bu ankette 8,71 seviyelerine çıktı. Doviz beklentisi 12 ay sonrası için 8,95 seviyelerine çıktı.