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Yetki belgesiz araç satanlara ceza!

Yetki belgesiz araç satana 5 bin TL ceza! Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara ceza miktarı 5.000 TL olarak belirlendi. Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtikten sonra uygulanmaya başlayacak

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:13
Yetki belgesiz araç satanlara ceza!
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Yetki belgesiz araç satanlara ceza!

Yetki belgesiz araç satan kişilere yaptırım işlemleri 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle 5.000 TL'den başlayan ücretlerle olacak. 2. el araç satımlarında yaşanan aşırı yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el araç sahibi olmak isteyip yüksek fiyatlar sebebiyle fikirlerinden vazgeçenlerin beklemekte oldukları haber, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Yapılacak olan düzenlemelerde araç satma yetki belgesi olmadan satışı gerçekleştirenlere en az 5 bin TL ceza kesileceği açıklandı.

Araç satış yetki belgesi'ne sahip olmak için başvuru yapanları sayısı az. Başvuru sayısı beklentinin %10'una bile ulaşmadığı bildiriliyor. Kayıt dışı satış yapacak olan kişiler bakanlık tarafınca tespit edilecek ve vergi mükellefi olacaklardır. Bu düzenleme eğer Cumhurbaşkanı tarafınca onay alırsa yetki belgesi olmadan satış yapmaya çalışan kişilerin araç ilanları kaldırılacaktır ve ilan sitelerinde pek çok sorun ile karşılaşmaları söz konusu.


2. el araç satışı yapacak olan vatandaşlar zorunlu halde olan yetki belgesini almazlar ise 1 Eylül itibari ile alış ve satış yapamayacaklar. Araç satışlarında müşterilere sunulan,  genellikle günlük olan ekspertiz raporlarının geçerlilik süreleri için 7 gün geçerlilik şartı koşulacak.  2. el taşıt satılan yerlerde, ödeme ve satış şartlarını düzenleyen yönetmelik gereği yüksek miktarlarda cezalar uygulanmaya başlanacak. 

İlk satış için belirlenen ceza: 5.000 lira

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçersei yetbi belgesiz satış yapanların ilk satışlarında verilecek olan ceza miktarı 5.000 TL olacak ve diğer satışlarında bu ceza miktarı giderek arttırılarak yetki belgesiz satışların önüne geçilecek. 

Satış ilanları nasıl olacak?

Yetki belgesiz online olarak satış ilanı verilecek 2.el taşıtlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın intenet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yapılarak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin intenet üzerinde dükkan açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla kişi veya işletmeler tarafından verilen ilanlarında, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 13:13
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