Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife YETA uygulaması detayları

Elektrik kullanımı faturalandırmasında yeni bir uygulama geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan açıklama geldi. 1 Ağustos itibari ile Yeşil Tarife uygulamasına geçiş yapılıyor. Yeşil Tarife uygulaması kapsamında kilovat saat başına 79,25-91,46 kuruş arasında hesaplanacaktır.

Alınan karar resmî gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Yeşil tarifeye geçme talebi yazılı olarak beyan edildikten sonra faaliyete geçecektir. İşlem görevli tedarik şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni tarife talep edilen tarihin içinde bulunulduğu dönem sonundaki endeks tespitleri sonucunda hazırlanan faturanın ardından hazırlanacak olan faturaya yansıtılarak başlayacaktır. Yeşil faturaya geçme talebi yılda en fazla iki kez yapılacaktır.

Elektrik Faturası için yeni fiyat tarifesi belli oldu

Yeşil tarife talebinde bulunan abonelerin yeni fiyat tarifesine geçme tarihi 1 Ağustos 2020 şeklinde açıklandı. Karar resmî gazetede yayınlanarak resmen geçerlilik kazandı. Yeşil tarife aşağıdaki değişkenlere bağlı değişkenlik göstererek hesaplanmaktadır.

kilovat saat en az 79,25 kuruş iken en fazla kilovat saat ücretlendirmesi 91,46 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu kullanımlardan farklı olarak iletim sistemi kullanıcıları ve görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin farklı bir fiyatlandırma ile vergiler fon ve pay dahil olmaksızın 69,97 olarak hesaplanacaktır.

Elektrikte Yeşil Tarife nedir?

Uluslararası kullananımı giderek artan yeşil tarife yenilenebilir enerji kullanımı esastır. Ülkemizde bu kullanımın yaygınlaşması adına YETA ve yeşil tarife adı verilen yeni tarife biçimine geçilmiştir. Yapılan bu yeni uygulamada yenilenebilir enerji kaynaklıklarının kullanımın artırılması hedeflenmektedir. Yeşil tarifenin kullanacağı enerjinin kaynakları rüzgâr, hidroelektrik santralleri, güneş, jeotermal ve biokütledir.