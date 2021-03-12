İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!

Sevilen yaz meyvesi Yeşil erik tezgâhlarda yerini aldı. Eriğin kilosu kaç TL? İşte sevilen meyvenin kilo fiyatı...

12 Mart 2021 Cuma 18:13
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
Takip Et:

Eriğin kilosu pastırmadan pahalı!

Kayseri ilinde 1. Sınıf pastırma 185 Tl iken, manav tezgâhlarında yerini almaya başlayan erik 400 TL olarak satılıyor.

Adet fiyatı 3 TL

Kayseri’de manava gidenler şoke oluyor. 100 gr şeklinde paketlenen eriklerin tanesi 3 TL olarak satılıyor.

Kilosu 400 TL

Kayseri’de manav olan Atilla Yıldız, "Mart ayına geldik ve bahar ayına ‘merhaba’ dedik. Erikte tezgâhlarımızda yerini aldı. Daha çok aşerenlere kış aylarında hitap ettiğimiz erik ve çağla şuanda canı çeken herkes için tezgâhımızda bulunaktadır. İlk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. 100 gramlık paketlerde satılan eriğin fiyatı 400 TL. Tane olarak da 3 TL’ye gelmektedir. İnsanlar tezgâhta görünce canları çekiyor. Çocukları ve eşleri için alıyorlar. Bir pakette olsa alan oluyor. Şuanda geçiş mevsimindeyiz. Kışlık ürünler bitmek, yazlık ürünler çıkmak üzere. Şu anda kışlık ürünler son tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Yaz meyveleri de ilk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Şuanda ara bir boşluktayız. " açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeşil ErikKaç TlKilo Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?

Popüler Haberler

Canlı izle İstanbul Başakşehir Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
TV8 canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri
Konyaspor Fenerbahçe Justin TV Taraftarium24 canlı maç yayını - Konya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demek, ceviz ağacı görmek ne anlama gelir?
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı ne zaman vurulmaya başlayacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Konuşanlar Demet kimdir? Demet Instagram hesabı nedir?
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlıyor, All Star yarışmacıları kimler?
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.