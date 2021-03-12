Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!

Eriğin kilosu pastırmadan pahalı!

Adet fiyatı 3 TL

Kayseri ilinde 1. Sınıf pastırma 185 Tl iken, manav tezgâhlarında yerini almaya başlayan erik 400 TL olarak satılıyor.

Kayseri’de manava gidenler şoke oluyor. 100 gr şeklinde paketlenen eriklerin tanesi 3 TL olarak satılıyor.

Kilosu 400 TL

Kayseri’de manav olan Atilla Yıldız, "Mart ayına geldik ve bahar ayına ‘merhaba’ dedik. Erikte tezgâhlarımızda yerini aldı. Daha çok aşerenlere kış aylarında hitap ettiğimiz erik ve çağla şuanda canı çeken herkes için tezgâhımızda bulunaktadır. İlk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. 100 gramlık paketlerde satılan eriğin fiyatı 400 TL. Tane olarak da 3 TL’ye gelmektedir. İnsanlar tezgâhta görünce canları çekiyor. Çocukları ve eşleri için alıyorlar. Bir pakette olsa alan oluyor. Şuanda geçiş mevsimindeyiz. Kışlık ürünler bitmek, yazlık ürünler çıkmak üzere. Şu anda kışlık ürünler son tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Yaz meyveleri de ilk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Şuanda ara bir boşluktayız. " açıklamasını yaptı.