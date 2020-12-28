Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler

2021 yılında verilmesi planlanan asgari ücrette brüt tutar 2943 liradan 3.577,50 TL'ye çıkartılırken net maaş 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. yeni belirlenen asgari ücret miktarları ile birlikte işçilere ödenen AGİ, işsizlik maaşları, kısa çalışma ödenekleri gibi rakamlarda da değişiklik meydana geldi.

Buna göre, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla bekar işçinin alacağı AGİ miktarı 268,31 liraya çıkarken en yüksek miktar yani üç çocuk sahibi ve eşi çalışmayan bir işçi 456 lira 13 kuruş AGİ ödemesi alacak. Gerçekleşen artış sonrası en yüksek AGİ ödemesine hak kazanmış bir işçi asgari ücret net 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak alacak.

Kıdem tazminatlarında tavan ödeme 7 bin 117.17 liradan 8 bin 651,62 liraya yükselirken işsizlik maaşlarında da değişiklik yapıldı. Son rakamlarla birlikte 1.168,27 lira ödeme alan kişi 1.420.14 lira almaya hak kazanırken 1.389.37 lira alan çalışmayan vatandaşın işsizlik maaşı 1.688.91 liraya yükseldi. 2 bin 336.53 lira alan bir çalışmayan ise 2021 yılında ödemesini 2 bin 840.28 lira olarak alacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

Doğum ve askerlik borçlanmaları ile ilgili yapılan ödeme değişikliklerinde ise en düşük 31,39 lira olan miktar 38,15 liraya yükseltilirken en yüksek seviye olan 235,44 liralık ödeme 286,20 liraya çıkarıldı.

Ayrıca, Genel sağlık sigortası (GSS) primleri de 88,29 liradan 107,32 liraya yükseltildi.

"AGİ ÖDEME MİKTARLARI"

Bekar çalışan AGİ 268,162 TL toplam maaş 2.825,90 TL

Evli ve eşi çalışmayan 321,97 TL toplam maaş 2.879,57 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL toplam maaş 2.919,81 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL toplam maaş 2.960,06 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL toplam maaş 3.013,72 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL toplam maaş 3.013,72 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL toplam maaş 3.013,72 TL

Evli eşi çalışan AGİ Dahil Asgari Ücret 2.825,90 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret 2.866,15 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret 2.906,40 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret 2.960,06 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret 2.986,89 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret 3.013,72 TL