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Yeni vergi yapılandırması çıkacak mı? Mayısıs 2021 Gelir İdaresi yeni Vergi yapılandırma gelir mi?

Salgın dömeninde ekonomik açıdan oldukça zor günler geçiren işletmelere müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Bir milyon işletmenin kamuya olan 500 milyar TL olan borcunun önümüzdeki günlerde yeniden yapılandırılması bekleniyor. Yeni yapılandırmanın detaylarını sizler için derledik.

30 Nisan 2021 Cuma 19:25
Yeni vergi yapılandırması çıkacak mı? Mayısıs 2021 Gelir İdaresi yeni Vergi yapılandırma gelir mi?
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İşletmelerin sevinçle karşıladığı yeni düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Matrah ve vergi artırımı olarak düzenlenecek yeni tasarının 2015 ila 2020 yıllarını kapsayacağı belirtiliyor.

Salgın döneminde yaşanan işsizlik ve gelir kaybı nedeni ile kamuya artan borçlar karşısında devlet vatandaşların talebine karşılık verdi yaklaşık olarak 500 milyar TL'lik yapılandırma için çalışma başlatıldı. Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı hazırlıkları ise torba yasaya konacak ve yasalaşacak.

AK Parti gurp Başkanı olan ve şimdi Ticaret Bakanlığı göreve getirilen Mehmet Muş yaptıtğı açıklamada bazı kanunlarda değişiklik yapılması için kanun teklifi hazırladıklarını ifade etmişti. İşsizlik sigortasu matrah vergi artırımı kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemelerin de torba yasaya eklenmesi kararlaştırıldı. 

Bu düzenlemeler ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin 2015-2020 yılları için geçerli olması ve bu artırımların 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılması öngörülüyor.




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaMaliye
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