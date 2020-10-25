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Yeni vergi ve borç yapılandırması kapsamı ne, hangi borçları kapsıyor?

Milyonları ilgilendirilen borç yapılandırması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Kanunun yeni vergi ve borç yapılandırmasında hangi borçları kapsayacağı ile ilgili detaylı bilgi paylaşıldı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:14
Yeni vergi ve borç yapılandırması kapsamı ne, hangi borçları kapsıyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tarihin en kapsamlı borç yapılandırılması, Meclis tarafından da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Devlete olan borçlarla ilgili yapılacak düzenleme ile 4 milyon vatandaşın yaklaşık 500 milyon lira değerindeki borcu yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırma kimleri kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, belediyelere, gümrük müdürlüklerine, özel idarelere ve YİKOB’lara olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Bunun yanında TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de yapılandırılma kapsamına dahil edildi.

Ayrıca özel idarelerin, belediye ve belediyelerin sahip oldukları şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olunan şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden oluşan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ve Türk Standartları Enstitüsü’nün hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılacak.

Yapılandırmada hangi tarih esas alınıyor?

Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesindeki borçlar giriyor. Borç yapılandırılması için yıl sonuna kadar başvuru alınmaya devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, SGK’ya yapılacak ödemeler ise Şubat ayında başlayacak.

Yapılandırma nasıl yapılacak?


Borçların yapılandırılması işleminde yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme faizi ya da zammı yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınarak, borçluya ödeme planında seçenekler sunulacak. Vatandaşlara 6-18 taksit ve ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Borcunu peşin olarak ödeyen borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim gerçekleştirilecek. Ayrıca ilk 2 taksit döneminde borcunun tamamını ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Borcunu taksitle ödemek isteyen borçlular ise kanunda belirtilen katsayıyla taksit dönemine ilişkin ek yükümlülükle karşı karşıya gelecekler. Bir önceki yapılandırmalarda olduğu gibi yüzde 4.5 faiz olacak. Öneğin 100 liralık bir vergiye 80 liralık gecikme zammı uygulanırken, yeniden hesaplama yapıldığında 80 lira silinecek. Bu durumda Yİ-ÜFE 40 lira çıkıyor ve borç 140 liraya iniyor. Peşin ödeme yapıldığında ise borç 104 liraya kadar iniyor.

Hangi cezalar kapsam dışı bırakıldı?

Yapılandırılma kapsamına adli para cezaları, üst kurullar ve düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden vatandaşların borçları dahil edilmedi.

SGK kapsamında hangi borçlar yapılandırılacak?

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki döneme ait sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların borçları yapılandırılacak.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaSGKMaliye
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