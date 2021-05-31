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Yeni SGK ve Bağ-Kur yapılandırması nedir?

SGK ve Bağ-Kur yapılandırmasına ait torba yasa 21 Mayıs 2021 tarihinde meclise sunuldu. En son Ağustos 2020 tarihinden ve öncesine ait ödeme vadesi geçmiş sigorta primleri, idari para cezası borçları yeniden yapılandırılmıştı. Yeni SGK ve Bağ-Kur yapılandırması nasıl olacak? Bu yasa ile Nisan ayı ve öncesine ait borçlar yapılandırılacak. İşte meclise verilen torba yasa ile ilgili detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:06
Yeni SGK ve Bağ-Kur yapılandırması nedir?
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SGK borçları yeni yasa

Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi, idari ceza borçları, emeklilik kesintileri gibi 30 Nisan 2021 tarihinden önce kesinleşmiş ve vadesi gelmiş tüm prim borçlarını kapsayacaktır.

30 Nisan 2021 tarihinden önce tamamlanan özel inşaatlardan kaynaklanan sigorta primleri ve eksik işçi primi borçları telafi edilecek. Tahakkuk ve borçların tebliğ işlemlerinin kanunun Resmi Gazete'deyayımlandığı tarihten önce tamamlanması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarınca 30.04.2021 tarihinden önce yapılan işlemlere istinaden verilen idari para cezaları, borçların geri ödenmesinde kullanılacak. İdari para cezalarının yeniden düzenlenmesinden yararlanabilmek için idari para cezası bildirimlerinin kanunun resmi gazetede yayımlandığı tarihten önce yapılması gerekmektedir.

Yapılandırma yasası

Yapılandırma yasası ,Resmi Gazete’de  yayınlandıktan sonra konfigürasyon başvurusu manuel veya elektronik olarak yapılabilir .Yapılandırma son tarihi 31 Ağustos 2021'dir. Borçlar ise 6 ve 18 taksit arasında ödenebilecek. Taksit ödemeleri iki ayda bir gerçekleşecek.  Yapılandırmanın ilk iki taksidi ödenmek zorunda yoksa yapılandırma iptal olabilmektedir.

2021 Nisan ve öncesindeki bağkur prim borçları

2021 Nisan ve öncesine ait ait bağkur prim borçları olan kişiler, borçları son başvuru tarihine kadar yapılandırmaz ve borçları ödememesi durumunda borçları silinecek ve hizmet dondurulacak. Ticari ya da zirai kaydı devam edenlerin ise silinme işlemi ardından sigortalı olma durumları 1 Mayıs tarihi itibariyle tekrar başlayacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçlarının da gecikme zammı ve cezaları silinecek. Ana para 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bağkurda daha önce çeşitli kanunlar gereği dondurulan ve silinen sürelerin bu yasa kapsamında yeniden yapılandırılması mümkün kılınacak. Normal şartlarda ihya hesaplaması güncel bağkur primleri üzerinden yapılırken torba yasa ile ilgili dönemlerin primleri üzerinden yapılandırma ve ihya yapılmakta ve borçta büyük ölçüde indirim sağlanmaktadır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:06
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2021 Yeni SGK Ve Bağ-Kur YapılandırmasıSGK Ve Bağ-Kur Affı Nasıl Olacak?
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