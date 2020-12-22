Yeni evlenecek olan çiftler devlet tarafından verilen konut ve çeyiz hesabı yardımları

Son yıllarda artan ekonomik darlık nedeniyle devlet vatandaşlara birçok yardımda bulunuyor. Son olarak yeni evlenen çiftlere çeyiz ve konut hesabı destekleri verileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada daha öncede verilen çeyiz ve konut hesabı yardımlarının 2021 yılında da devam edeceği ile hesaplarına düzenli ödeme yapan kişilerin hesaplarına %9,11’lik yeniden değerleme oranına göre devlet katkısı verileceği açıklandı.

Bankada açılan çeyiz hesaplarında 3 ila 5 yıllık birikim yapan ve 27 yaşından önce evlenen kişilere yapılacak devlet katkısının üst sınırı 11 bin 32 liradan 12 bin 37 liraya çıkarıldı.

Konut hesabı olan kişilere ise aynı süre ve yaş sınırları içerisinde olunması halinde verilecek devlet katkısı üst limiti 31 bin 149 TL’ye çıkarıldı.