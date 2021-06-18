Yeni emekli olanlara Temmuz ayında 3'lü kazanç!

Mevcut emekliler ve yeni emekli olan vatandaşlar için yapılan maaş farklarında taban aylıklar yükseltilmişti.

3 yılda bir banka promosyonu alan emeklilere devlet yılda iki kez bayram ikramiyesi olanağı da sağladı. Ekonomi verileri kapsamında 1000 TL olan bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseltildi ve Hükümet emeklilere Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamları için çalışmalara başladı.

Sadece mevcut emekliler için olmayan söz konusu imkanlar yeni emeklilere de sağlandı. Yeni emekli olan vatandaşlara en az bin 500 lira maaş bağlandı. İlk maaşını alan vatandaşlar bankalarla anlaşmaya vararak taahhüdünü verip maaşlarına göre en az 625 lira promosyonunda alabiliyor.

Bayram ikramiyesinde de faydalanan yeni emekliler yıllık 2 bin 200 lira ek gelir elde etmiş oluyor.