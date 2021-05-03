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Yeni emekli olacaklara müjde! Maaş, 1750 TL promosyon, 2200 TL ikramiye!

Bu ay emekli olmak için dilekçe veren vatandaşları 3'lü kazanç bekliyor. Bu ay emekli maaşı almaya hak kazanan bir emekli maaş, promosyon ve bayram ikramiyelerini almaya hak kazanacak. İşte detaylar

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00
Yeni emekli olacaklara müjde! Maaş, 1750 TL promosyon, 2200 TL ikramiye!
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Geçtiğimiz günlerde emekli olmak için dilekçe veren ve bu ay emekli maaşı almayı hak kazanan binlerce vatandaşımızı 3'lü kazanç bekliyor.Son yıllarda yapılan emekliye banka promosyonu anlaşması ve bayram ikramiyeleri sebebiyle emekli vatandaşlar ekonomik anlamda pek çok kazanımlar elde etti.

Hükümet tarafından yapılan çalışmalar ile emekli vatandaşların taban maaşlarının yükseltimesinin yanında, 2018 yılında getirilen uygulama ile emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi verilmeye başlandı.

Emeklilere sağlanan bu yeni kazançlardan bu ay emekli olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Emekli maaşı bağlanan kişiler bu ay en az 1.500 TL gelirine kavuşacak.

Banka promosyon ödemesinden faydalanabilirler

Emekli maaşı hesabına yatan emekli, istediği bankaya ile 3 yıllık taahhüd anlaşması yapıp, emekli maaşının yanında banka promosyonu almaya hak kazanabilir. Bankaya verilen 3 yıllık taahhütle yararlanılan promosyonun tutarı ise maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda 750 lira.

Bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar

Ayrıca bu ay emekli maaşı almaya hak kazanan yeni emeklilerimiz devlet tarafından emekli vatandaşlara yaklaşık 3 senedir ödenen bayram ikramiyesi almayada hak kazanacak. 3 senedir 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri bu sene yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödenecek.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşlarıBayram Ikramiyeleri
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