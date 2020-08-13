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Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 13.08.2020’li haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
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Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?

Emekli ek ödemelerinin bir kısmı Türkiye Emekliler Deneği tarafınca yapılan taleplerin üzerine iki katına kadar artırılıyor. İşte tüm ayrıntılar…

Ocak ayında yapılmış olan zamdan sonra temmuz ayında da emekli ek ödemelerinde zam isteniyor. Her ay emekli maaşının yanında veriliyor olan ek ödeme oranlarının yükseltilmesini isteniyor. Şu anda maaşın yüzde 4-5’i civarı veriliyor olan ek ödemelerin yüzde 8-10’u kadarına yükseltilmesini istedikleri belirtiliyor.  Türkiye Emekliler Deneği tarafınca beklenen hayata geçtiği takdirde emekli ek ödemelerinin bir kısmı iki katına kadar artacak.

Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaş her ay düzenli ödenen emekli ek ödemelerinin miktarı artırılsın istiyor. Emekli maaşın yüzde 4’ü kadar verilen emekli ek ödemelerinin maaşın yüzde 10’una çıkarılması isteniyor. Birçok emekli vatandaşımız eğer bu oran artarsa ek ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?


TÜED tarafınca istenen emekli ek ödemelerinin miktarının yükseltilmesi hususunu birçok vatandaşımız merak ediyor.  Zira bu istek gerçekleştirilirse emekli ek ödemelerinin miktarı maaşın yüzde 4’ü değil de yüzde 10’u oranında olacak. Bu kapsamda ek ödeneklerde en düşük ödenek 60 TL’den 120 TL’ye, en yüksek ödenek ise 241 TL’den 602 TL’ye artırılmış olunacak. Bu oranların yüzde 8 olması takdirinde emeklilerin ek ödeme gelirleri 255 TL ve yüzde 10 olursa ise 382 TL bir artış söz konusu olacak.

Kimler emekli ek ödemesi alıyor?

Her ay maaşlarının bir miktarı kadar veriliyor olan ek ödemelerden yararlanıyor olan vatandaşlarımız 5454 sayılı kanunda belirtilmiştir. Bu doğrultuda 4A, 4Bve 4C sigorta kollarına bağlı vatandaşlar emekli ek ödemelerinden faydalanabilirler. Emekli ek ödemelerinden faydalanabilen vatandaşlar şunlardır:

  • Tarım işçileri,
  • Şeref aylığı alanlar,
  • 65 yaş aylığı alanlar,
  • Aylık bağlanan şampiyon sporcular ve aileleri,
  • Aylık bağlanan er ve erbaşlar,
  • Terörden zarar görerek aylık bağlanmış muhtaç vatandaşlar,
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından düzenli yardım alanlar.

 

Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?

Vergi iadesinin kaldırılmasından sonra yerine ek ödeme sistemi getirildi. Bu konu hakkında birçok vatandaş emekli ek ödemesinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Emekli ek ödemeleri her ay düzeli olarak maaşlarını yüzde 4’ü kadar aylıklarına ekleniyor. Yılda iki kez emekli maaşlarına gelen zam ile beraber emekli ek ödemeleri de aynı zamanda artış gösteriyor.

 



Son Güncelleme: 13.08.2020 00:01
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