Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklayacak? Kaç yıllık rezerv bulundu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü Karadeniz'de sondaj yapmakta olan Fatih'i ziyaret edeceğini duyurarak, “Fatih sondaj gemimizin çıkardığı doğalgaz haberi milletimizi sevinçle boğdu. Yeni iyi haberler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize gidip çalışmaları görecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Alınan bilgilere göre ilk kuyu sondajı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Araştırmalar ilerledi ve rezervlerin büyüklüğünün 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı sonucuna varıldı.

Bu alanla ilgili diğer bazı detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede ilk 10 kuyunun 2021 yılı sonunda açılması bekleniyor. 31 Aralık 2023 tarihinde ilk kara bazlı gaz iletimi. 2025 yılı sonunda Tuna 1 kuyusunun bulunduğu Sakarya gaz sahasında yaklaşık 30 kuyu açılması planlanmaktadır.1 Ocak 2026 tarihinden itibaren doğalgazın yıllık plato seviyesi (en yüksek nokta) 15 milyar metreküpü bulması hedeflenmektedir.

Türkiye'de yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketilmektedir. Bunların arasında Türkiye'nin toplam yıllık doğal gaz talebinin% 25 ila% 30'u yerli üretimle karşılanabilir.