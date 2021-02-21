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Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi

Yeni Clio 2021 Şubat kampanyasının fiyat listesi belli oldu. Şubat ayına özel kampanya fiyatları liste ile yayınlandı. Şubat ayında Yeni Renault Clio modellerine 100. TL kredi 12 ay vade ve %0,99 faiz avantajı getirildi.

21 Şubat 2021 Pazar 14:00
Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi
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 2020 yılına ait olan yeni Renault Clio modelleri, anahtar teslim satışları gerçekleştirecek. Bu satışlar, 155.000 TL fiyatlarıyla olacak. Marka, 100.000 TL’lik bir araba alma durumda kredilerde geçerli olacak kampanya yapacak. Yapılması düşünülen kampanyada 100.000 TL’lik bir kredi miktarı ve 12 ay vade veya 50.00 TL’lik kredi miktarı ve 24 ay vade seçeneği sunarak %0,00 faiz oranıyla müşterilere sunacak.

Renault markasının yapacağı kampanya ise anlaşmalı olarak finans kuruluşuna aittir.  Kampanyanın faiz oranları ise Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile geçerli sayılacaktır. Eğer, Maxxi Koruma ürünü satıl alınmadıysa, anlaşmalı olarak finans kuruluşunun baz faiz oranı devreye girerek uygulanacaktır. Kampanyalar, finansmanlarla  hareket etmeyecektir. Kredi fiyatları, kredi miktarlarına dahil olmayacaktır.

Kampanyada yer alacak olan faiz ve fiyatlar, kullanılacak kredi miktarlarına ve vadeye göre farklılık arz edecektir. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız eğer Renault markasının yetkilileri ile iletişime geçmelisiniz.

Yeni Renault Clio modellerinin karma CO2 salımı 111 – 116; yakıt tüketimi 4,9 – 5,1 l/100km aralığındadır. Modelde yer alan aksesuarlar ise farklı olabilmektedir. Kampanya, 28 Şubat 2021 yılı itibaren Renault yetkili satıcılarında geçerli olacaktır. Kampanyalı ürünler stoklarda sınırlı bir şekilde yer alacaktır

100.000 TL / 12 ay: Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,28, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %16,43

50.000 TL / 24 ay: Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,24, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %15,90

Renault Clio Kampanyası

Yeni Renault Clio

2020 Model

2021 Model

Joy 1.0 SCe 72 bg

153.050 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

184.050 TL

Joy 1.5 Blue dCi 85 bg

208.100 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

194.050 TL

Touch 1.3 TCe EDC 130 bg

210.100 TL

Touch 1.5 Blue dCi 115 bg

218.100 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

210.050 TL

Icon 1.3 TCe EDC 130 bg

227.100 TL

Icon 1.5 Blue dCi 115 bg

287.100 TL

Joy 1.0 Sce 65 bg

155.000 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg

172.000 TL

175.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg

181.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

185.000 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg

180.050 TL

183.000 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100 bg

191.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

195.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

211.000 TL

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 14:00
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Anahtar Kelimeler:
ArabaFaizYeni ClioRenaultKredi
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