Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi

2020 yılına ait olan yeni Renault Clio modelleri, anahtar teslim satışları gerçekleştirecek. Bu satışlar, 155.000 TL fiyatlarıyla olacak. Marka, 100.000 TL’lik bir araba alma durumda kredilerde geçerli olacak kampanya yapacak. Yapılması düşünülen kampanyada 100.000 TL’lik bir kredi miktarı ve 12 ay vade veya 50.00 TL’lik kredi miktarı ve 24 ay vade seçeneği sunarak %0,00 faiz oranıyla müşterilere sunacak.

Renault markasının yapacağı kampanya ise anlaşmalı olarak finans kuruluşuna aittir. Kampanyanın faiz oranları ise Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile geçerli sayılacaktır. Eğer, Maxxi Koruma ürünü satıl alınmadıysa, anlaşmalı olarak finans kuruluşunun baz faiz oranı devreye girerek uygulanacaktır. Kampanyalar, finansmanlarla hareket etmeyecektir. Kredi fiyatları, kredi miktarlarına dahil olmayacaktır.

Kampanyada yer alacak olan faiz ve fiyatlar, kullanılacak kredi miktarlarına ve vadeye göre farklılık arz edecektir. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız eğer Renault markasının yetkilileri ile iletişime geçmelisiniz.

Yeni Renault Clio modellerinin karma CO2 salımı 111 – 116; yakıt tüketimi 4,9 – 5,1 l/100km aralığındadır. Modelde yer alan aksesuarlar ise farklı olabilmektedir. Kampanya, 28 Şubat 2021 yılı itibaren Renault yetkili satıcılarında geçerli olacaktır. Kampanyalı ürünler stoklarda sınırlı bir şekilde yer alacaktır

100.000 TL / 12 ay: Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,28, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %16,43

50.000 TL / 24 ay: Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,24, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %15,90