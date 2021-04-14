Yeme-içme sektörüne Nisan ve Mayısıs aylarında prim desteği!

Nisan ay içerisinde ve Mayısıs ayı sonuna kadar normalleşme desteği alamaya ve çalışmak zorunda kalan tüm işçi ve işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemeleri gereken ve asgari ücret bazında hesaplanan primlerin Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işveren kesiminin söz konusuu destekten faydalanabilmeleri için çalışanları hakkında bilgileri e-SGK sistemine giriş yaparak tanımlamaları gerektiği ve devlet tarafından verielcek ödemelerin ise işçilere İŞKUR aracılığı ile verileceğini söyledi.
Son Güncelleme: 14.04.2021 11:58