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Yeme-içme sektörüne Nisan ve Mayısıs aylarında prim desteği!

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısıtlama tedbirleri artırılırken yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 2 ay daha prim desteği sağlanacağı bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:58
Yeme-içme sektörüne Nisan ve Mayısıs aylarında prim desteği!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vaka sayılarındaki artış ve vefat sayılarındaki yükseliş nedeniyle Ramazan ayı içerisinde kısmi kapanma kararı alınmasının ardından esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ve Nisan ile Mayısıs aylarında yeme içme içme sektöründe çalışan herkese prim desteği sağlanacağını duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca prim desteğinin yanı sıra aynı sektör içerisinde ücretsiz izin kullanana sigortalı çalışanlara da destek verileceğini bildirdi.

Nisan ay içerisinde ve Mayısıs ayı sonuna kadar normalleşme desteği alamaya ve çalışmak zorunda kalan tüm işçi ve işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemeleri gereken ve asgari ücret bazında hesaplanan primlerin Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işveren kesiminin söz konusuu destekten faydalanabilmeleri için çalışanları hakkında bilgileri e-SGK sistemine giriş yaparak tanımlamaları gerektiği ve devlet tarafından verielcek ödemelerin ise işçilere İŞKUR aracılığı ile verileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 14.04.2021 11:58
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