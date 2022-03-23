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Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş Dolar İçin O Fiyatı Verdi! Şimdi Neler Olacak? Merkez Bankası Bunu Yapar Mı? Dolar Tahminleri..

Dünyanın içerisinde bulunduğu kaotik ortam nedeniyle dolar/altın vb. birçok değerli eşyalarda ki artış sürüyor. Dolar 14,80TL civarlarında yatay seyrini koruyor

23 Mart 2022 Çarşamba 11:35
Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş Dolar İçin O Fiyatı Verdi! Şimdi Neler Olacak? Merkez Bankası Bunu Yapar Mı? Dolar Tahminleri..
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Dünyanın içerisinde bulunduğu kaotik ortam nedeniyle dolar/altın vb. birçok değerli eşyalarda ki artış sürüyor. Dolar 14,80TL civarlarında yatay seyrini koruyor. Euro/TL’de de aynı hareketler söz konusu. Petrol/akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselmeler ise 5.günü buldu. Ons altın fiyatlarında ise Ukrayna Rusya savaşı sonrasında 1900 dolar üzerinde sabitlendi. Gram altın bu hafta içerisinde 900 - 920 TL bandında sıkışma yaşadı. Peki bu hafta yatırımcıları neler bekliyor? Yatırımcılar nereye parayı yatırmalı? İslam Memiş bu konu hakkında neler diyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor. İşte 23 mart dolar fiyatları, 23 mart altın fiyatları, 23 mart dolar tahminleri..

İSLAM MEMİŞ’TEN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNİ

Foreks Haber Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların bu hafta içerisinde oldukça sakin bir açılış yaptığını açıkladı. “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar. Ben ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLAR 14 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR"

“Bundan sebeple dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” diyen İslam Memiş, “Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” değerlendirmesini yaptı.

ALTIN FİYATLARI TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇECEK!

Gram altın fiyatları 900-920 TL arasında sıkıştığını açıklayan İslam Meiş, ons altında yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını söylüyor. Ons altının 1880 dolar seviyelerine geri çekilmesi sonrasında ise gram altın fiyatlarında ortalama seyirin 850 - 890 TL bantları arasında olacağını düşünüyor. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım” diye konuştu.

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