Yatırımcılar dikkat: Altın ve Dolar piyasalarında deprem!

Geçen hafta 1.973 dolara kadar yükselme yaşayan altının ons fiyatı, haftanın son iş gününde düşüş eğilimine girmiş ve haftayı 1.888 dolar seviyelerinde kapatmıştı. Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB olmak üzere birçok ülkenin aldığı yeni yaptırım kararları piyasalarda yeni bir deprem etkisi yarattı.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

İki ülke arasında tırmanan savaş krizi ve Rusya'ya karşı açıklanan peş peşe yaptırım kararları sonrası yatırımcının 'güvenli liman' olarak gördüğü altına da talep artmaya başladı.gününe yüzde 1.2 değer kazanarak 1.910 dolardan başlayan altının ONS fiyatı şu saatlerde 1909 dolardan işlem görüyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Yurtiçi piyasalarından doların tekrar 14 TL'yi aşması gram altını da etkiledi. Güne sert bir yükseliş ile başlayan gram altın sabah saatlerinde yüzde 3.5'lik artış yaşadı ve piyasalarda 865 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise günü 1.388 liradan devam ettirirken Cumhuriyet altını da 5.702 liradan satıldığı bildirildi.