Yatırımcılar dikkat: Altın ve Dolar piyasalarında deprem!

Geçen hafta 1.973 dolara kadar yükselme yaşayan altının ons fiyatı, haftanın son iş gününde düşüş eğilimine girmiş ve haftayı 1.888 dolar seviyelerinde kapatmıştı. Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB olmak üzere birçok ülkenin aldığı yeni yaptırım kararları piyasalarda yeni bir deprem etkisi yarattı.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?
GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Yurtiçi piyasalarından doların tekrar 14 TL'yi aşması gram altını da etkiledi. Güne sert bir yükseliş ile başlayan gram altın sabah saatlerinde yüzde 3.5'lik artış yaşadı ve piyasalarda 865 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise günü 1.388 liradan devam ettirirken Cumhuriyet altını da 5.702 liradan satıldığı bildirildi.
Son Güncelleme: 28.02.2022 14:16