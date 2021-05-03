Yasaklarda borsa açık mı, borsa çalışıyor mu?

Vaka sayılarının artması nedeni ile tam kapanma kararı alınmıştı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanma 17 Mayıs sabah saat 05.00’de sona erecek. Kapanma kapsamında kimi kurum ve kuruluşlar kapalı olurken kimi de açık olacak. Bu doğrultuda vatandaşlar hangi kurumların açık hangilerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Tam kapanma sürecinde üretim, imalat, temizlik sektörleri kapanmaya dahil olmayacak. Onun dışındaki tüm kurumlar kapalı olacak.

Tam kapanma sürecindeİstanbul açık olacak. Kapalı olacağı zamanlar ise yalnızca resmi tatillerin olduğu zamanlar.