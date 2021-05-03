İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Yasaklarda borsa açık mı, borsa çalışıyor mu?

Salgın seyrinin kötüye gitmesi nedeni ile tam kapanma kararı alınmasının üzerine vatandaşlar hangi kurum ve kuruluşların kapanıp hangilerinin kapanmayacağını merak ediyor. Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu? İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:44
Yasaklarda borsa açık mı, borsa çalışıyor mu?
Takip Et:

Vaka sayılarının artması nedeni ile tam kapanma kararı alınmıştı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanma 17 Mayıs sabah saat 05.00’de sona erecek. Kapanma kapsamında kimi kurum ve kuruluşlar kapalı olurken kimi de açık olacak. Bu doğrultuda vatandaşlar hangi kurumların açık hangilerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Tam kapanma sürecinde üretim, imalat, temizlik sektörleri kapanmaya dahil olmayacak. Onun dışındaki tüm kurumlar kapalı olacak.

Tam kapanma sürecinde Borsa İstanbul açık olacak. Kapalı olacağı zamanlar ise yalnızca resmi tatillerin olduğu zamanlar.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BorsaTamkapanmaYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler ve Evde Bakım maaşı alanlar Bayram ikramiyesi alacak mı?
Engelliler ve Evde Bakım maaşı alanlar Bayram ikramiyesi alacak mı?
1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri
Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Kripto paralarda son durum ne? 3 Mayıs 2021 Pazartesi BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 3 Mayıs 2021 Pazartesi BTC ve güncel kripto fiyatları

Popüler Haberler

Yasaklarda borsa açık mı, borsa çalışıyor mu?
Ramazan ayı 21. gece namazı nasıl kılınır, 21. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Teşkilat dizisi 9.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 canlı yayın izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı
Survivor Panorama 2021 sunucuları kimdir?
Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisine geri mi dönüyor?
Engelliler ve Evde Bakım maaşı alanlar Bayram ikramiyesi alacak mı?
Acemi Anneler Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara Menajerimi Ara 36.bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Menajerimi Ara son bölüm
Masum 408.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.