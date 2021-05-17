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Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle tam kapanmaya gidilmişti. 17 Mayıs tarihinden itibaren kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bugün toplanan kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanına yöneldi. Esnafa destek paketini açıkladı. Hangi esnaflar yararlanacak? Ne kadar hibe veriliyor? Salgında mücadelede alınan tedbirler nelerdir? Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Merak ettikleriniz her şey haberimizde. İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:37
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?
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2021 yılı yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Ülkemizde tam kapanmanın bitimi ile kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bugün toplanan kabine toplantısı sona erdi. Esnafa destek kredisinden, aşılara kadar alınan kararlar sonrasında vatandaş merak etmektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştur:

‘Aziz Milletim! Tüm İslam aleminin ve milletimizin tekrardan Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemizi esir altına alan korona virüs salgınındaki amacımız 84 milyonun sağlığını korumaktır. Tam kapanma ile beraber salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardık. 

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21:00-05:00’e kadar devam edecektir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise cuma günü 21:00’den pazartesi günü 05:00’e kadar sürecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda ve günlerde şehirlerarası seyahat edilebilecektir. Diğer durumlarda izne tabi olunacaktır.

1 Haziran’a kadar kademeli normalleşmeli dönemde milletimizden tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Riskli grupların aşılanmasına hızla devam ediyoruz. Salgın mücadelesinde hep birlikte hareket ettiğimizde kurtulabiliriz.

Bu konuda zamanında tedbir almayan ülkelerin nasıl ağır bedeller ödediğini görmekteyiz. Ülkemiz ağır bedeller ödemedi ise alınan tedbirler ve milletimize borçludur. Salgın döneminde mücadele veren sağlık çalışanlarına, mülki idare amirlerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkürlerimi sunarım.

Bir müjdemi daha söylüyorum. 645 bin emeklilerimizin emekli maaşlarını 1500 TL’ye yükselttik. Esnaflarımıza yeni bir destek projesini sizlerle paylaşıyorum. Korona virüs salgını sebebi ile işine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı iki grup halinde destek vereceğiz. 5 bin hibe ödemesi yapacağız. İkinci grupta ise bunlar yer almaktadır: seyyar satıcıları, bakım, onarım, kozmetik, oyuncak, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri, oto yıkama, hediye eşya satıcıları, camcılar, müzisyenler, ayakkabıcılar yer almaktadır. Bu gruba önceden destek verilen terzi ve lokantacılarda dahildir.  Bu gruba bir defasına mahsus 3000 TL hibe vereceğiz.

Çiftçi vatandaşlarımıza da müjdeli haberimiz var. 180 bin ton patates ve soğanları Ramazan boyunca milletimize dağıttık. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin borçları ertelenecektir. 

Çay üreticilerinin alım fiyatını da buradan açıklıyorum. Yaş çay alım fiyatı bu yıl kilosu 3,87 desteklemekle beraber 4 TL’ye yükselmiştir.’

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
Yaş çayKorona VirüsKabine ToplantısıEsnaf Destek
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