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Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?

Yarın bankalar hizmet verecek mi? Sorusu merak içerisinde araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? 23 Nisan günü bankalar kaça kadar hizmet verecek? Koronavirüs önlemleri doğrultusunda uygulanmaya konulan hafta içi ve hafta sonu yasağı 3 Nisan’ı da kapsayacak mı merak konusu oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:09
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
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23 Nisan’da yapılacak kısıtlamalar sonrasında çoğu kişi, bankaların ve şubelerinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak etmeye başladı.

Yarın (23 Nisan Cuma) bankalar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bundan ötürü illerdeki bankalar ve şubeleri kapalıdır.

Yarın (23 Nisan) yasak var mı?

Coronavirüs salgını ve artmaya başlayan vakalardan dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine iletilen “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” başlıklı genelgede; Kısıtlama süresi 22 Nisan Perşembe saat 19:00’da başlayarak 3 gün boyunca devam edecek.

Kısıtlama ne zaman başlayacak?

Kısıtlama 22 Nisan Perşembe akşamı 19:00’da uygulanacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanacak olan kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05:00’da sona ermiş olacak.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Daha önceleri genelgede vurgulanan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynı şekilde geçerliliğini sürdürecek. Hafta sonu 10:00-17:00 saatlerinde hizmet veren bakkallar, marketler, kasaplar, manavlar ve kuruyemişçiler ile şehirler arası seyahat kısıtlaması usul ve esaslar 23 Nisan Cuma gününde de olduğu gibi uygulamada olacak.

Törenler asgari düzeyde tutulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'inde düzenlenecek olan törenler ve kutlamaların dışında tüm illerde ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenmiş olan esaslar neticesinde kutlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı kapsamında çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafeye uygun bir biçimde asgari düzey katılım ile gerçekleştirilecektir.

Çelenk sunma törenlerinin dışında bireylerin bir arada bulunmasına sebep olacak kutlama programlarıysa yapılmayacaktır. Bunun yerineyse Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkularını yansıtacak başta kolluklardan oluşmak üzere araç konvoyu, ses, ışık ve havai ışık gösterisi, mobil araçlar ile gösterilerle çevrimiçi etkinlikler yapılacaktır.

Görevli kişiler kısıtlamadan muaf olacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri esnasında  görevlilerin de törenler ve kutlamalar süresiyle sınırlı olmak kaydı ile sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olacaktır.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddelerince İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilik ile uygulanacaktır.

 

 

                                       




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:09
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanBankaKısıtlama
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