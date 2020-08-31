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Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları

Yardıma muhtaç ve engelli olanlara verilen desteklerden biri maddi desteklerdir. Devlet yardıma muhtaç vatandaşlar fakirlik maaşı vermektedir. Yardıma muhtaç vatandaşlar muhtaçlık aylığı başvuru şartlarını merak ediyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 31.08.2020 18:29
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Muhtaçlık MaaşıMuhtaçlık BelgesiEngelli Maaşı
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