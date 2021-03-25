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Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 25 Mart 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 07:20
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 25.03.2021 07:20
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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