Yapılandırma yasasıyla işletmelere can suyu! Zararların yüzde 50’si siliniyor..

Hükümet tarafından hazırlanan ekonomik reform paketleri, işletme sahiplerine büyük oranda fayda sağlarken dava safhasında olan kesinleşmiş alacaklarında yapılandırılması sağlandı. Bu alanda hesaplanmış vergilerde ikişer aylık dönem olmak kaydıyla 6 eşit taksitle ödenmesi imkanı yaratılırken çıkan yasa hem vatandaşları hem de işletme sahiplerini rahatlattı.

YASADAN KİMLER YARARLANIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan işletme sahiplerinin işyerlerinde sahip olmalarına rağmen kayıtlara geçmeyen makine ve teçhizatların yanı sıra emtialar ve demirbaş kayıtlarını da fiili hale getirme olanağı sağlandı. İnşaat alanında faaliyet gösteren işletmelerde ise tüm emtia niteliğindeki taşınmazlar fiili hale getirildi.

Söz konusu kıymetlerin kayıtlara alınmasına olanak sağlayan yasadan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabiliyor. Uygulama içine ayrıca ferdi işletmeler ve adi ortaklıkların yanı sıra kolektif şirketlerle adi komandit şirketlerde giriyor. Yasadan, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin de yararlandığı belirtilirken iktisadi kamu kuruluşlarının da kapsam içine dahil edildiği belirtiliyor.

Yapılandırma kapsamında bildirimi yapılan tüm kıymetler yasal kayıt süreçler içerisinde kayıtlara dahil edilecek ve kayıtsız mal bildirimi yapan mükellefler, bu malları satmaları durumunda defterlerine kayıtlı olan satış bedelinden düşük olarak hesaplayamayacak. Emtia üzerinden ödenen tüm vergiler ise genel esas kapsamına göre indirilecek.