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Yapılandırma yasasıyla işletmelere can suyu! Zararların yüzde 50’si siliniyor..

Pandeminin ekonomiye getiridiği olumsuz etkiler karşısında getirilen ekonomik reformlar milyonlarca işletmeye can suyu oldu. Yapılandırma yasasıyla birlikte mükelleflerin matrahları ve vergi artırımlarının yanı sıra stoklarda düzeltme bayanları ve cari hesap düzeltmeleri gerçekleştirildi. Bu düzeltmelere istinaden ise 2016 ile 2020 arasında mükelleflere öngörülen matrah artırımlarının 2021'e devri gerçekleşen zararlarının yüzde 50'si siliniyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:13
Yapılandırma yasasıyla işletmelere can suyu! Zararların yüzde 50’si siliniyor..
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Hükümet tarafından hazırlanan ekonomik reform paketleri, işletme sahiplerine büyük oranda fayda sağlarken dava safhasında olan kesinleşmiş alacaklarında yapılandırılması sağlandı. Bu alanda hesaplanmış vergilerde ikişer aylık dönem olmak kaydıyla 6 eşit taksitle ödenmesi imkanı yaratılırken çıkan yasa hem vatandaşları hem de işletme sahiplerini rahatlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan işletme sahiplerinin işyerlerinde sahip olmalarına rağmen kayıtlara geçmeyen makine ve teçhizatların yanı sıra emtialar ve demirbaş kayıtlarını da fiili hale getirme olanağı sağlandı. İnşaat alanında faaliyet gösteren işletmelerde ise tüm emtia niteliğindeki taşınmazlar fiili hale getirildi.

YASADAN KİMLER YARARLANIYOR?

Söz konusu kıymetlerin kayıtlara alınmasına olanak sağlayan yasadan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabiliyor. Uygulama içine ayrıca ferdi işletmeler ve adi ortaklıkların yanı sıra kolektif şirketlerle adi komandit şirketlerde giriyor. Yasadan, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin de yararlandığı belirtilirken iktisadi kamu kuruluşlarının da kapsam içine dahil edildiği belirtiliyor.

Yapılandırma kapsamında bildirimi yapılan tüm kıymetler yasal kayıt süreçler içerisinde kayıtlara dahil edilecek ve kayıtsız mal bildirimi yapan mükellefler, bu malları satmaları durumunda defterlerine kayıtlı olan satış bedelinden düşük olarak hesaplayamayacak. Emtia üzerinden ödenen tüm vergiler ise  genel esas kapsamına göre indirilecek.


Son Güncelleme: 24.06.2021 10:13
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Yapılandırma YasasıIşletmeMal BildirimiYüzde 50 Indirim
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