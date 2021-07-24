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Yapılandırma yasasıyla ev kadınlarına emeklilik hakkı!

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasasıyla ev kadınları ile birlikte kısmi çalışan vatandaşlara emeklilik fırsatı sunuluyor. İsteğe bağlı olarak ödenecek olan primlerle borçlar yapılandırılırken kendi primini kendisi yatıran ev kadınlarının emekli olma şansı olmuş oluyor.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:29
Yapılandırma yasasıyla ev kadınlarına emeklilik hakkı!
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Hükümetin vatandaşları için sunduğu yapılandırma kanunu kapsamında bu yılın Nisan 2021 ayından önceki aylara ilişkin olarak başvuru tarihinden itibaren ödeme imkanı ortadan kalkmış olmayan isteğe bağlı olarak belirtilen sigorta primleri ve topluluk sigortasına ait primler yapılandırılıyor.

İsteğe bağlı olarak başvuru yapan fakat sigortasını yatıramayanlar için verilen 1 yıl sürede primlerin yatırılamaması halinde bu süreç sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsam içinde yer alan ev kadınları ise 12 aylık dönem içinde ödenmemiş primleri için yapılandırma kanuna başvuru yapıyor ve kanunda yer alan taksit olanaklarından yararlanabiliyor.

Bu ay başvuru yapacak olanlar geçtiğimiz yılın Ağustos ayından sonraki dönemdeki borçlarını, Ağustos ayında başvuranların ise Eylül ayından sonra olan döneme ait olan tüm prim borçlarını yapılandırma hakkında sahip oluyor. Borcun oluştuğu tarihteki ana para tutarı ile enflasyon farkını başvuru sahibi isterse peşin olarak isterse taksitli olarak ödeyebiliyor. Peşin ödemelerde enflasyon farkının yüzde 90'ı silinmiş oluyor. Söz konusu yapılandırma yasasından yararlanmak için son gün ise 30 Ağustos..

KISMİ ÇALIŞANLAR DA YAPILANDIRMADAN YARARLANIYOR!

Kısmi süre çalışan yani bir ay içinde 30 günden az çalışan vatandaşların primlerini tam olarak yatırmaları halinde eksik günlerini tamamlayarak emeklilik yolunu açabiliyorlar. 

30 güne tamamlanan ve isteğe bağlı olarak ödenen sigorta primleri 4/a yada eski adıyla SSK kapsamında değerlendirilemeye alınıyor. Kısa çalışma yapan kişilerin son 12 aylık dönem içerisinde ödenmemiş olan primleri için yapılandırma hakkına sahip oldukları belirtilirken bu kapsama tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, taksi ve dolmuş şoförleri de alındığı ifade edildi. Bu gruplar adı altında çalışan herkes başvurularını yaparak prim günlerini tamamlayabiliyorlar.

 

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 10:29
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