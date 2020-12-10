Yapılandırma ile vergi borcunu peşin ödeyenler yüzde 90 indirimli ödeme yapcak

Maliye Bakanlığı tarafından vergi veya trafik cezası bulunan vatandaşlar için getirilen yeniden yapılandırma uygulaması, vatandaşların imdadına yetişti. Vergi veya trafik cezası bulunan vatandaşlar bu uygulamayla derin bir nefes aldı. Yeniden yapılandırma ile beraber hep borçlarını yapılandıracak olan vatandaşlar hem de bu borçları tek seferde ödemeleri halinde %90’a kadar varan indirimli fiyatla ödeme yapacaklar.

Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

7256 sayılı Kanundan yararlanabilmek için yapılandırılan borçlarınıza ilişkin İLK İKİ TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ şarttır.

Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde herhangi bir katsayı alınmayacak ve idari para cezası borcunuzun aslından %25 İNDİRİM ile varsa bu borcunuza ilişkin fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %90 İNDİRİM yapılacaktır.

Yapılandırılan alacağın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksit tutarlarının tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde herhangi bir katsayı alınmayacak ve idari para cezası borcunuzun aslından %12,5 İNDİRİM ile varsa bu borcunuza ilişkin fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden %50 İNDİRİM yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamadaki durumları yerine getiren vatandaşlar, vergi ve trafik cezalarını indirimli şekilde ödeyebilecekler. Vergi ve trafik cezasını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın vergi dairesine giderek veya Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın intenet sitesine girerek başvurularını yapabilirler.