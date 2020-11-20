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Yapı tasarruf sandığı sistemi ile ev nasıl alınır? Ev alacaklara ne kadar devlet desteği verilecek?

Ev almak isteyen kişiler için müjdeli haber geldi! Daha kolay bir şekilde ev sahibi olunan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi vatandaşlar tarafından internet üzerinden en çok aranan konulardan birisi oldu. Sistemin getirmiş olduğu kolaylıklar ise merak konusu oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 15:20
Yapı tasarruf sandığı sistemi ile ev nasıl alınır? Ev alacaklara ne kadar devlet desteği verilecek?
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Ev almak isteyen kişiler daha kolay ve sahibi olmanın yollarını aramaktadır. Avrupa’da epey yaygın olan ‘Yapı Tasarrufu Sistemi’ne yönelik düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev almak isteyen kişilerin belli bir süre yatırım yaparak, bu sayede de epey düşük bir faizle ev sahibi olmasını sağlayan bir uygulamadır. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, %40 birikim, %60 kredi yöntemi ile çalışmaktadır. Yani 200.000 Liralık bir ev almak isteyen birisi 80.000 Liralık birikim yapması lazımdır.  Devlet almak isteyen kişilere ne gibi yardımlar sağladığı merak edilmektedir.

Yapı Tasarrufu Sandığı Sistemi (YTS) Nedir? Nasıl İşleyecektir?

Avrupa’da epey yaygın bir uygulama olan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi’nin yürütülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu uygulama ev sahibi olmak isteyen kişiler için kolaylık sağlamaktadır. Beli bir birikim yapan kişiler düşük faizlerle ev sahibi olabilir. İlerleyen zamanlarda faiz yükselse bile bundan etkilenme söz konusu olmayacaktır.

Ne Kadar Birikim Yapmak Gerekir?

Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, %40 birikim ve %60 kredi yöntemi ile çalışmaktadır. Kısacası 200.000 liralık ev alacak kişiler 80.000 liralık bir birikim yapması gerekecektir. Aylık birikim tutarının da çekilecek olan kredi tutarının %1’ini geçmeyecektir.

Yapı Tasarruf Sistemi

Ev Sahibi Olmak İsteyen Kişilere Ne Faydası Olacaktır?

Eski zamanlarda olduğu gibi vatandaşların tasarruf ederek yeniden ev sahibi olması amaçlanmıştır. Bu uygulama devlet destekli konut hesabının daha gelişmiş olanıdır.


Şu zamanlarda ülkemizde konut hesabı sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında en az 36 ay para biriktirmiş olan kişiler ev satın alabilirken devlet hibe desteğini vermekte ve hesap içinde birikmiş olan parayla birlikte hesaplanarak her yıl yeniden artış oranının hesaplanarak artmakta olan 28.548 liraya kadar geri ödemesiz para sağlamaktadır.

Yapı Tasarruf Sandığı, konut hesabına göre daha farklıdır. Bu uygulama da ev almak isteyen kişiler, belirli bir miktar nakit para biriktirdikten sonra evlerine yerleşebilmektedirler. Evi satın almadan önce birikim hesabı oluşturarak para biriktiren kişiler, biriktirdiği para üzerinden konut hesabı devlet desteği sistemiyle aynı şekilde ilerleyip belirlenmiş olan oran üzerinden para desteğini alacaktır. Eğer tutarda eksik miktar olursa düşük miktar faizle kredi kullanabileceklerdir.

İlk Defa Ev Sahibi Olacaklara Faizsiz Konut Kredisi Desteği Talebi Var!

Güncel olarak uygulanan konut hesabıyla devlet;

En az 36 ile 47 ay arasında parasını biriktirmiş olanlara 2020 yılında konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası olarak 24.742 Türk Lirası,

48 ile 59 ay arasında parasını biriktirmiş olanlara 2020 yılında konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası olarak 28.548 Türk Lirasına kadar destek ödemesi sağlamaktadır.

Konut hesabına duyulan ilginin sayılı olması, artan konut kredileri faiz oranı sonrasında artan istek nedeniyle gayrimenkul sektörü zor zamanlar geçirmektedir. Ev almak isteyenlerin teşvik edilmesi için yapı tasarruf sandığı sistemi hızlı bir şekilde uygulanmaya başlayacak.



Son Güncelleme: 20.11.2020 15:20
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EvYapıTasarrufSandığıSistemiDevletYardımHibeKrediDestek
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