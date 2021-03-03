Yapı Kredi'den Kobilere Ideasoft ile iş birliği e-ticaret desteği

Yapı Kredi Ideasoft iş birliği

Yapı Kredi müşterilerine pandemi nedeniyle olumsuzlukları en aza indirmek için işlerini e-ticaret ile büyütmek isteyen kişiler için Ideasoft ile ‘e-ticaret paketi’ hazırladı.

7/24 ürün satmak isteyen Yapı Kredi müşterileri, e-ticaret sitesi kurmaktan pazar entegrasyonuna, arama motoru optimizasyonundan kargo yönetimine kadar ihtiyaç duydukları tüm fonksiyonlara erişmek için "e-ticaret paketini" kullanabilirler. Bu paketten yararlanan Yapı Kredi müşterileri, tüm e-ticaret hizmetleri ve KOBİ'lere özel desteğin yanı sıra Sanal POS ayrıcalıklı fiyatından da yararlanabilmektedir.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adanalı e-ticaret sektörünün yükselişi ile beraber pandemiden dolayı daha da güçlendiklerini dikkat çekmiştir. Erhan Adanalı:

‘Dünya gittikçe dijitalleşiyor. Kobiler için e-ticaret büyük önem teşkil etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde Kobilere ‘hizmetten sınır yoktur’ anlayışı ile ilerlemekteyiz. Kobi bankacılığı önceliğimiz işletmelerimizi dijital platformda desteklemeye devam edeceğiz.’

Ideasoft Genel Müdürü Seyhun Özkara 2020 yılında e-ticaretin artık bir zorunluluğu vurgulamıştır. Seyhun Özkara:

‘Pandemi sürecinde Kobiler işlerini en büyük ihtiyaçları dijital dönüşümün olduğu. İşletmecilerin birçok platformda satış yapmaları %40 artış görülmektedir. Yapı Kredi ile yapılan iş birliği ile e-ticaret kapsamında işletmecilerin duyduğu ihtiyaçları tek çatı altında topluyoruz.’