İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Yapı Kredi'den emeklilere müjde! 1800 TL karşılıksız ödeme yapacak

Yapı Kredi bankasında milyonlarca emekliye müjde geldi. Yapı kredi bankası promosyon ödemesi kapsamında gerekli şartları sağlayan emekli müşterilerine 1800 TL karşılıksız ödeme yapacağını duyurdu. İşte 1800 tl karşılıksız ödeme için gerekli şartlar..

20 Nisan 2021 Salı 22:29
Yapı Kredi'den emeklilere müjde! 1800 TL karşılıksız ödeme yapacak
Takip Et:

Sayıları milyonları bulan emekli vatandaşlara Yapıkredi Bankası'ndan müjde geldi. Yapıkredi Bankası yaptığı son dakika duyurusuyla emekli vatandaşların umudu olan promosyon ödemesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yapıkredi Bankası yaşanan pandemi sürecinde zor günler geçiren milyonlar emekliye maaşını bankaya taşımaları durumunda maaş miktarlarına göre 1800 TL promosyon ödeneceğini duyurdu. Peki emekliler bu 1800 TL ödemeden nasıl faydalanacak ? Şartla neler..

Yapıkredi Bankası'ndan emeklilere 1800 TL promosyon ödemesi

Yapıkredi  bankasından gelen 1800 TL'li promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin öncelikle aldıkları emekli maaşını 3 yıllık taahhüt etmeleri gerekmekte. Yapıkredi Bankası'nda "Emekli Maaş Hesabı" açtıran emekli vatandaşlar 3 yıl boyunca maaşlarını Yapıkredi Bankası'ndan almayı taahhüt ettikleri takdirde emekli maaş mitarlarına göre 1800 TL'lik promosyon ödemesini alabilecekler.

Yapıkredi Promosyon Ödemesi için Son Tarih Ne zaman ?

Yapıkredi bankasının verdiği 1800 TL oromosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar için 1 Nisan 2021 - 31 Mayısıs 2021 tarihleri arasında taahhüt verilebilir.

Hangi emekli ne kadar promosyon alacak ?

Yapıkredi bankası promosyon ödemesini emekli vatandaşın aldığı aylık miktarına göre belirliyor.. Buna göre; aylık geliri 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 1200 TL, 1500 ila 2500 TL aralığında aylık alanlara 1500 TL ve 2500 TL ve üzeri aylık alanlara ise 1800 TL Promosyon ödemesi nakit olarak yapılmaktadır.

 

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yapı KrediPromosyonEmekli Promosyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri
2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?
2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?
Aydem Enerji kimindir? Aydem Enerji sahibi kimdir?
Aydem Enerji kimindir? Aydem Enerji sahibi kimdir?
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?
Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?

Popüler Haberler

Devlet hastanesi acilden giriş yapan hastalar ücret öder mi? 2021
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
23 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Nisan Cuma at yarışı programı
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
TV8 canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Emekli promosyon en fazla hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyon miktarları 2021
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 22 Nisan 2021 Perşembe
Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Koronavirüs ile ilgili korkutan detay! Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Kovid-19 hastalarının spermlerinde tespit edildi!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.