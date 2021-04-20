Yapı Kredi'den emeklilere müjde! 1800 TL karşılıksız ödeme yapacak

Sayıları milyonları bulan emekli vatandaşlara Yapıkredi Bankası'ndan müjde geldi. Yapıkredi Bankası yaptığı son dakika duyurusuyla emekli vatandaşların umudu olan promosyon ödemesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yapıkredi Bankası yaşanan pandemi sürecinde zor günler geçiren milyonlar emekliye maaşını bankaya taşımaları durumunda maaş miktarlarına göre 1800 TL promosyon ödeneceğini duyurdu. Peki emekliler bu 1800 TL ödemeden nasıl faydalanacak ? Şartla neler..

Yapıkredi Bankası'ndan emeklilere 1800 TL promosyon ödemesi

Yapıkredi bankasından gelen 1800 TL'li promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin öncelikle aldıkları emekli maaşını 3 yıllık taahhüt etmeleri gerekmekte. Yapıkredi Bankası'nda "Emekli Maaş Hesabı" açtıran emekli vatandaşlar 3 yıl boyunca maaşlarını Yapıkredi Bankası'ndan almayı taahhüt ettikleri takdirde emekli maaş mitarlarına göre 1800 TL'lik promosyon ödemesini alabilecekler.

Yapıkredi Promosyon Ödemesi için Son Tarih Ne zaman ?

Hangi emekli ne kadar promosyon alacak ?

Yapıkredi bankasının verdiği 1800 TL oromosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar için 1 Nisan 2021 - 31 Mayısıs 2021 tarihleri arasında taahhüt verilebilir.

Yapıkredi bankası promosyon ödemesini emekli vatandaşın aldığı aylık miktarına göre belirliyor.. Buna göre; aylık geliri 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 1200 TL, 1500 ila 2500 TL aralığında aylık alanlara 1500 TL ve 2500 TL ve üzeri aylık alanlara ise 1800 TL Promosyon ödemesi nakit olarak yapılmaktadır.