Yanlış Duymadınız: Aylık 3.699TL'den Başlayan Taksitlerle Sıfır Renault Yeni Clio'ya Sahip Olabilirsiniz! Renualt Clio Kampanyası

Araba fiyatlarının artması ile birlikte piyasada durgunluk yaşanırken şirketler ise kampanyalar duyurmaya başladı. Sıfır araba alımlarının önceki yıllara oranla tarihin en düşük seviyelerinde olması araba şirketleri tarafından yeni kampanyalar yapılmasına sebebiyet veriyor. Yeni Clio kampanyasını duyuran Renault şimdi aylık 3.699TL'den başlayan taksitlerle vatandaşı sıfır araba sahibi yapıyor! Bu devirde bu fiyatlara araba bulunur mu diye çok fazla soru gelirken kampanyalar Renault'un tüm bayilerinde geçerli olarak devam etmektedir.

YENİ CLİO'YA AYLIK 3.699TL İLE SAHİP OLUN!

2022 model yeni Clio arabalar 303.900TL'den başlayan fiyatlarla yeni alıcılarını bekliyor. Sınırlı sayıda yer alan 2022 model Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65bg otomobiller perakende alımlarda geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 303.900TL'dir. Bu fiyatlara aracın kasko ve sigorta fiyatları ise dahil değildir.

Sıfır araba kampanyalarının arttığı dönemde güzel bir kampanya ile gündeme gelen Renault, Finans'tan kredi kullanılması ile ilgili durumlarda geçerli olacak bu kampanyalarda 146.000TL kredi çekimini onaylıyor. Kredi 35 aylık vadeye eşit bir şekilde bölünürken faiz tutarı ise %1,84 olarak sabitleniyor. Otomobil sahipleri ise aylık ödemeleri sabit 3.699TL olarak belirlendi.

Renault araç için ise 157.900TL tutarında peşinat ödemesi talep etmektedir. Otomobilin yarı fiyatını peşin ödeyen vatandaşlar geri kalan kısmını Renault Finans üzerinden kredi çerek rahat bir şekilde ödeyebilecek.

RENAULT YENİ CLİO JOY 1.0 SCE 65BG ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi: 999 cc

Maksimum Hız: 160 km/s

Beygir Gücü: 65 HP

0-100 Km Hızlanma: 17.1 sn

Maksimum Tork: 95 Nm

Uzunluk: 4050 mm

Vites Tipi: 5 İleri Düz

Genişlik: 1798 mm

Yakıt Türü: Benzin

Yükseklik: 1440 mm

Şehir İçi Ortalama Tüketim: 6.3 lt

Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 4.2 lt

Bagaj Hacmi: 391 lt

Karma Yakıt Tüketimi: 5.0 lt

Yakıt Deposu: 42 lt

RENAULT YENİ CLİO JOY MTV YILLIK NE KADAR?

2022 model Renault Yeni Clio Joy modelinin yıllık Motorlu Taşıtlar Vergi ödemeleri ise toplam 1261TL. Ocak ve Temmuz ayında ödenmesi gereken MTV tutarları ise 630,5TL'dir.