Yalova'da geri dönüşümden elektrik üretiliyor

’da çöplerden enerji üretilmeye başlandı. Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) çöplerden enerji üretmeye başladı. Günde 280 ton çöp elektrik enerjisine dönüştürülerek 6 bin evin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Katı Atık Gazından Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahasının İşletilmesi Projesi adı altında hayata geçirilen proje sayesinde Katı Atık Gazından (LFG) Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahasının İşletilmesi Tesisi hayata geçirildi. 2018 yılında başlayan bu projede 2020 Kasım ayına kadar toplamda 265 bin 294 ton katı atık enerjiye dönüştürüldü ve 22 bin 348 megavat elektrik üretilmesi sağlandı.

Konuyla ilgili konuşan Artova Belediye Başkanı Metin Oral, ‘’Bu proje sayesinde ozon tabakasına giden zararlı gazların önünü kesmiş olduk. Ayrıca bu zararlı gazlardan da enerji üretmiş olduk. Bu enerji sayesinde Yalova’nın enerji ihtiyacının %3’ünü karşılıyoruz. Projemiz sayesinde 3 milyon liradan fazla kar elde ettik. Bu proje sayesinde ilimizdeki 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu gerçekten çok yüksek bir rakamdır. Kapasitemizi günlük 1,2 megavattan 2,8 megavata yükseltmek istiyoruz. Bununla diğer illerimize önek olmak istiyoruz. Bence tüm illerimizde böyle bir tesis kurulmalıdır’’ dedi.