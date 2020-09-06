İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Yabancı çalışanların ücretsiz izne çıkabilme şartları neler?

Covid-19 virüsü salgını sürecinde ücretsiz izin uygulaması pek çok işyeri tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Ancak iş yeri sahipleri yabancı çalışanların da ücretsiz izne çıkarılıp çıkarılmadığını merak etmektedirler…

06 Eylül 2020 Pazar 19:09
Yabancı çalışanların ücretsiz izne çıkabilme şartları neler?
Takip Et:

Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle ücretsiz izin uygulaması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sigortaçalışanlar için işverenleri karar almaları halinde ücretsiz izne çıkabilmektedirler. Fakat bu durum sigorta kapsamında olmayan yabancı çalışanlar için söz konusu olmamaktadır.

Ücretsiz İzin Hakkının Kullanılması Şartları

Salgın kapsamında işverenlerin çalışanlarına belirli süreleri kapsayan ücretsiz izinler verebilmesi için karşılıklı olarak anlaşmaya varılması gerekmektedir. İş Kanunu 22’nci maddesi kapsamında işveren tarafından ücretsiz izin kullandırma yetkisi işçilere yazılı olarak bildirilmelidir. İşçinin bu teklifi 6 gün içinde yazılı olarak cevaplaması lazımdır.


Diğer yandan işçiler de işverenlerine ücretsiz izin talebinde bulunabilmektedirler. İşverenlerin bu talebi kabul etmesi durumunda izin sürecinde çalışanlara maaş ve SGK primleri ödenmemektedir.

Ücretsiz İzin Neleri Kapsıyor?

Çalışma izni olan yabancılar da ücretsiz izin düzenlemesinden faydalanabilmektedirler. Bu bağlamda ücretsiz izin uygulamasında yapılan son değişiklik ile beraber 2 ay daha uzatıldığı için Aralık 2020’ye kadar işverenler ücretsiz izin hakkını isteyebilecekler. Bu süre içinde hiçbir çalışan işten çıkarılmayacak ve eğer çıkarılırlarsa işverenlere idari yaptırım ve cezai işlemler uygulanacak. Ayrıca ücretsiz izne çıkan kişiler iki ay boyunca günlük bazda nakit desteği alabilecekler.

Yabancılarda Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında yapılan düzenlemeler ile beraber yabancı çalışanların eksik gün bildirimlerine de yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere göre yabancı çalışanlar için eksik gün kodlamaları getirildi. Bu bağlamda üniversitelerde kısa süreli çalışmakta olan sigortalılar ve üniversitelerde staj yapan öğrenciler için eksik gün bildirimi yapılabilecek. Yaşlılık ve ölüm primi ödenmeden GSS ve kısa vadeli primleri ödenen yabancılar için 19 ve 46 belge türüyle bildirilmesi halinde eksik gün primi yapılabilmektedir. Özellikle salgın bünyesinde önemli olan bir diğer konu da işyeri ile ilişiği kesilmeden yurt dışına giden yabancı çalışanlar ülkeye çıkış ve giriş tarihleri dikkate alınarak yolda geçirdikleri sürelerden de eksik gün kullanabilmektedirler. Ülkeden çıkış tarihi dışarıda olacak şekilde iki günden fazla olmayan ve ülkeye giriş tarihi dışında iki günü aşmayan süreler yolda geçen süreler olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Yabancı çalışanlar için ücretsiz izin kodlarının da 28 – Pandemi Ücretsiz İzin olarak işlenmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 19:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzinçalışanSigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

Yabancı çalışanların ücretsiz izne çıkabilme şartları neler?
2020 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
KOSGEB ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu! KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Apartmanlar Yarışıyor final yapma kararı aldı!
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral nereli, yaşı kaç?
Doğru para yönetimi nasıl yapılır?
Bilgisayarım PUBG Lite PC Kaldırır mı? Sistem Gereksinimleri Ne?
2020 E-Devlet ehliyet sağlık raporu başvurusu
PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 PTT personel alımları ne zaman yapılacak?
Netflix You dizisi 2. sezon konusu ne?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
BİM 18 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünleri!
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Elektrik Aboneliği ve iptali nasıl yapılır?
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
Kanal 7 Yaralı Kalbim Oyuncuları Kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.