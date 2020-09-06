Yabancı çalışanların ücretsiz izne çıkabilme şartları neler?

Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle ücretsiz izin uygulaması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sigortalı çalışanlar için işverenleri karar almaları halinde ücretsiz izne çıkabilmektedirler. Fakat bu durum sigorta kapsamında olmayan yabancı çalışanlar için söz konusu olmamaktadır.

Ücretsiz İzin Hakkının Kullanılması Şartları

Salgın kapsamında işverenlerin çalışanlarına belirli süreleri kapsayan ücretsiz izinler verebilmesi için karşılıklı olarak anlaşmaya varılması gerekmektedir. İş Kanunu 22’nci maddesi kapsamında işveren tarafından ücretsiz izin kullandırma yetkisi işçilere yazılı olarak bildirilmelidir. İşçinin bu teklifi 6 gün içinde yazılı olarak cevaplaması lazımdır.

Ücretsiz İzin Neleri Kapsıyor?

Diğer yandan işçiler de işverenlerine ücretsiz izin talebinde bulunabilmektedirler. İşverenlerin bu talebi kabul etmesi durumunda izin sürecinde çalışanlara maaş ve SGK primleri ödenmemektedir.

Çalışma izni olan yabancılar da ücretsiz izin düzenlemesinden faydalanabilmektedirler. Bu bağlamda ücretsiz izin uygulamasında yapılan son değişiklik ile beraber 2 ay daha uzatıldığı için Aralık 2020’ye kadar işverenler ücretsiz izin hakkını isteyebilecekler. Bu süre içinde hiçbir çalışan işten çıkarılmayacak ve eğer çıkarılırlarsa işverenlere idari yaptırım ve cezai işlemler uygulanacak. Ayrıca ücretsiz izne çıkan kişiler iki ay boyunca günlük bazda nakit desteği alabilecekler.

Yabancılarda Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında yapılan düzenlemeler ile beraber yabancı çalışanların eksik gün bildirimlerine de yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere göre yabancı çalışanlar için eksik gün kodlamaları getirildi. Bu bağlamda üniversitelerde kısa süreli çalışmakta olan sigortalılar ve üniversitelerde staj yapan öğrenciler için eksik gün bildirimi yapılabilecek. Yaşlılık ve ölüm primi ödenmeden GSS ve kısa vadeli primleri ödenen yabancılar için 19 ve 46 belge türüyle bildirilmesi halinde eksik gün primi yapılabilmektedir. Özellikle salgın bünyesinde önemli olan bir diğer konu da işyeri ile ilişiği kesilmeden yurt dışına giden yabancı çalışanlar ülkeye çıkış ve giriş tarihleri dikkate alınarak yolda geçirdikleri sürelerden de eksik gün kullanabilmektedirler. Ülkeden çıkış tarihi dışarıda olacak şekilde iki günden fazla olmayan ve ülkeye giriş tarihi dışında iki günü aşmayan süreler yolda geçen süreler olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Yabancı çalışanlar için ücretsiz izin kodlarının da 28 – Pandemi Ücretsiz İzin olarak işlenmesi gerekmektedir.